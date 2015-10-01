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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 10:30

Дата: 13 февраля 2019 г.

Рынок наличных Киева 10.22

Мелкий опт «неформал»

$ 27,10/27,18 UAH/USD
EUR 30,77/30,85 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 13 февраля в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты на фоне низкой ликвидности первых довольно широких утренних котировок. Рынок низкооборотный.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 12:28

Около 12.12 киевские дилеры после дополуденных просадок долларовых цен вернулись на уровни открытия: 27,10/27,12 UAH/USD, евро – 30,80/30,90 UAH/EUR, сопровождаясь равновесием покупок и продаж. Киевляне пока успевают за рынком.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 16:30

Дата: 13 февраля 2019 г. 16.29

Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 27,15/27,19 UAH/USD (с утра 27,10/27,18 UAH/USD, к полудню 27,10/27,15 0UAH/USD)
€ 30,75/30,90 UAH/EUR (с утра 30,77/30,85 UAH/EUR, к полудню 30,80/30,90 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 13 февраля в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты на фоне низкой ликвидности первых довольно широких утренних котировок. Рынок низкооборотный.

До полудня в столице на местном рынке наблюдалась равновесная торговля в паре доллар-гривня, которая дала возможность столичным дилерам сузить спред. До этого цена «американца» при участии «ползучей» коррекции пары доллар-гривня на межбанке снижалась от уровней утреннего открытия.

Около 12.12 киевские дилеры после дополуденных просадок долларовых цен вернулись на уровни открытия: 27,10/27,15 UAH/USD, евро – 30,80/30,90 UAH/EUR, сопровождаясь равновесием покупок и продаж. Киевляне пока успевают за рынком.

После обеда на киевском наличном рынке установился восходящий тренд, «подпитываемый» подорожанием безналичного «американца» на межбанке. Кроме того, киевские дилеры были вынуждены поднимать действующие цены для выравнивания рынка.

По итогам среды равновесие спроса и предложения на рынке наличных Киева удалось сохранить, и это позволило повторить показатели предыдущей сессии, заслужив от киевских валютчиков «тройку с плюсом».
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 10:35

Дата: 14 февраля 2019 г.

Рынок наличных Киева 10.33

Мелкий опт «неформал»

$ 27,10-13/27,17-18 UAH/USD
EUR 30,70/30,90 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 14 февраля в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты на фоне низкой ликвидности первых довольно широких утренних котировок. Рынок низкооборотный.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:08

Около 12.01 киевские дилеры реагируя на «дежурный» разворот рынка «зеленого» безнала, подняли действующие цены своего рынка: 27,15/27,20 UAH/USD, евро – 30,75/30,90 UAH/EUR, сопровождаясь преобладанием спроса.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:49

Дата: 14 февраля 2019 г. 16.46

Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 27,117-18/27,23-25 UAH/USD (с утра 27,10-13/27,17-18 UAH/USD, к полудню 27,15/27,20UAH/USD)
€ 30,75/30,90-95 UAH/EUR (с утра 30,70/30,90 UAH/EUR, к полудню 30,75/30,90 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 14 февраля в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты на фоне низкой ликвидности первых довольно широких утренних котировок. Рынок низкооборотный.

До 11.30 в столице на местном рынке наблюдалась равновесная торговля в паре доллар-гривня, которая в указанный час по приходу на межбанковский валютный рынок «хулиганов», сменилась более активными покупками клиентов, вызвавшими рост цен и перекосив рынок.

Около 12.01 киевские дилеры реагируя на «дежурный» разворот рынка «зеленого» безнала, подняли действующие цены своего рынка: 27,15/27,20 UAH/USD, евро – 30,75/30,90 UAH/EUR, сопровождаясь преобладанием спроса.

После обеда на киевском наличном рынке установился восходящий тренд, «подпитываемый» подорожанием безналичного «американца» на межбанке. Кроме того, киевские дилеры были вынуждены поднимать действующие цены для выравнивания рынка.

По итогам четверга равновесие спроса и предложения на рынке наличных Киева удалось восстановить, но это не спасло итоговую ликвидность от потерь – обороты, заслужив от дилеров столицы «тройку», понизили показатели предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:16

Дата: 15 февраля 2019 г.

Рынок наличных Киева 10.15

Мелкий опт «неформал»

$ 27,17-18/27,22-25 UAH/USD
EUR 30,75/30,90 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 15 февраля в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты на фоне низкой ликвидности первых довольно широких утренних котировок. Рынок низкооборотный.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:13

Около 12.05 киевские дилеры, реагируя на «текучку» рынка «зеленого» безнала, фактически оставили действующие цены своего рынка без перемен: 27,16-18/27,22 UAH/USD, евро – 30,75/30,90 UAH/EUR, сопровождаясь низколиквидным равновесием покупок и продаж.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:22

Около 12.05 киевские дилеры, реагируя на «текучку» рынка «зеленого» безнала, фактически оставили действующие цены своего рынка без перемен: 27,16-18/27,22 UAH/USD, евро – 30,75/30,90 UAH/EUR, сопровождаясь низколиквидным равновесием покупок и продаж.
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