Курси валют у Києві

Додано: Сер 13 лют, 2019 16:30

Дата: 13 февраля 2019 г. 16.29



Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,15/27,19 UAH/USD (с утра 27,10/27,18 UAH/USD, к полудню 27,10/27,15 0UAH/USD)

€ 30,75/30,90 UAH/EUR (с утра 30,77/30,85 UAH/EUR, к полудню 30,80/30,90 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 13 февраля в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты на фоне низкой ликвидности первых довольно широких утренних котировок. Рынок низкооборотный.



До полудня в столице на местном рынке наблюдалась равновесная торговля в паре доллар-гривня, которая дала возможность столичным дилерам сузить спред. До этого цена «американца» при участии «ползучей» коррекции пары доллар-гривня на межбанке снижалась от уровней утреннего открытия.



Около 12.12 киевские дилеры после дополуденных просадок долларовых цен вернулись на уровни открытия: 27,10/27,15 UAH/USD, евро – 30,80/30,90 UAH/EUR, сопровождаясь равновесием покупок и продаж. Киевляне пока успевают за рынком.



После обеда на киевском наличном рынке установился восходящий тренд, «подпитываемый» подорожанием безналичного «американца» на межбанке. Кроме того, киевские дилеры были вынуждены поднимать действующие цены для выравнивания рынка.



По итогам среды равновесие спроса и предложения на рынке наличных Киева удалось сохранить, и это позволило повторить показатели предыдущей сессии, заслужив от киевских валютчиков «тройку с плюсом».