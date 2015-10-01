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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Пон 18 лют, 2019 10:32
Дата: 18 февраля 2019 г.
Рынок наличных Киева 10.25
Мелкий опт «неформал»
$ 27,16/27,21 UAH/USD
EUR 30,77/30,85 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 18 февраля в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты на фоне низкой ликвидности первых довольно широких утренних котировок. Рынок низкооборотный.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 12:02
Около 12.00 киевские дилеры, реагируя на «текучку» рынка «зеленого» безнала, едва заметно понизили действующие цены своего рынка: 27,15/27,20 UAH/USD, евро – 30,77/30,82 UAH/EUR, сопровождаясь низколиквидным равновесием покупок и продаж.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 16:30
Дата: 18 февраля 2019 г. 16.25
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 27,15/27,17 UAH/USD (с утра 27,16/27,21 UAH/USD, к полудню 27,15/27,20 UAH/USD)
€ 30,78/30,82 UAH/EUR (с утра 30,77/30,85 UAH/EUR, к полудню 30,77/30,82 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 18 февраля в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты на фоне низкой ликвидности первых довольно широких утренних котировок. Рынок низкооборотный.
До полудня на рынке столицы котировки доллара ползуче снижались, «отвечая» на аналогичные настроения на межбанке.
Около 12.00 киевские дилеры, реагируя на «текучку» рынка «зеленого» безнала, едва заметно понизили действующие цены своего рынка: 27,15/27,20 UAH/USD, евро – 30,77/30,82 UAH/EUR, сопровождаясь низколиквидным равновесием покупок и продаж.
После обеда на киевском наличном рынке установился устойчивый нисходящий тренд, «подпитываемый» коррекцией безналичного «американца» на межбанке. Кроме того, киевские дилеры были вынуждены дисконтировать действующие цены для выравнивания рынка.
На этом фоне укрепление пары евро-доллар на планетарном рынке forex удерживало пару евро-гривня от снижения.
По итогам понедельника равновесие спроса и предложения на рынке наличных Киева удалось сохранить, и это в значительной степени обеспечило символический прогресс на участке ликвидности - обороты, заслужив от дилеров столицы «тройку с плюсом», повысили показатели предыдущей сессии.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 10:28
Дата: 19 февраля 2019 г.
Рынок наличных Киева 10.26
Мелкий опт «неформал»
$ 27,05/27,14 UAH/USD
EUR 30,70/30,83 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 19 февраля в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты на фоне низкой ликвидности первых довольно широких утренних котировок. Рынок низкооборотный.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 12:10
Около 12.00 киевские дилеры, реагируя на «дорожную пробку» рынка «зеленого» безнала, едва заметно понизили действующие цены своего рынка: 27,07/27,12 UAH/USD, евро – 30,70/30,80 UAH/EUR, сопровождаясь низколиквидным равновесием покупок и продаж.
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