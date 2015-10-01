Курси валют у Києві

Додано: Сер 20 лют, 2019 16:15

Дата: 20 февраля 2019 г. 16.13



Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,02/27,08 UAH/USD (с утра 27,05/27,10 UAH/USD, к полудню 27,05/27,09 UAH/USD)

€ 30,70/30,76-78 UAH/EUR (с утра 30,70/30,80 UAH/EUR, к полудню 30,70/30,80 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 20 февраля в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты на фоне низкой ликвидности первых довольно широких утренних котировок. Рынок низкооборотный.



До полудня на рынке столицы котировки доллара по сути оставались на месте, с одной стороны удерживаемые равновесием спроса и оферов, с другой, с 10.5 до 12.07 Киева цена безналичного «американца» на межбанке не изменялась, лишая повод к откаты и наличный рынок.



Около 12.07 киевские дилеры, реагируя на стабильность рынка «зеленого» безнала, едва заметно понизили действующие цены своего рынка, ограничившись менее значимыми оферами доллара: 27,05/27,09 UAH/USD, евро – 30,70/30,80 UAH/EUR, сопровождаясь низколиквидным равновесием покупок и продаж.



После обеда на киевском наличном рынке установился устойчивый нисходящий тренд, отвечая на аналогичные настроения в безналичной паре доллар-гривня.



По итогам среды равновесие спроса и предложения на рынке наличных Киева удалось сохранить, и это в значительной степени обеспечило незначительный прогресс на участке ликвидности - заслужив от дилеров столицы «четверку с минусом», обороты повысили показатели предыдущей сессии.

Вероятно, свою роль в росте ликвидности на столичном рынке сыграл установившийся с обеда «медвежий» тренд в паре доллар-гривня.