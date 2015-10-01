RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Києві

Курси валют у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 236237238239
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:00

]Около 11.57 киевские дилеры, реагируя на состоявшуюся дополуденную коррекцию рынка «зеленого» безнала, приостановленную гривневой интервенцией НБУ по 27,00 UAH/USD, тоже понизили действующие цены своего рынка: 26,95/27,01 UAH/USD, евро – 30,60/30,69 UAH/EUR, сопровождаясь низколиквидным равновесием покупок и продаж.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 71132
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4630 раз.
Подякували: 8398 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 236237238239
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют у Харкові 1 ... 268, 269, 270
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:15
2696 188876
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лют, 2019 12:20
basis_kk
Курси валют у Дніпро 1 ... 308, 309, 310
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:07
3090 209517
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лют, 2019 12:09
дядя Caша
Курси валют у Запоріжжі 1 ... 231, 232, 233
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:17
2323 154758
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лют, 2019 11:55
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (14504)
21.02.2019 12:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.