Курси валют у Києві

|
|
|
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 21 лют, 2019 12:00
]Около 11.57 киевские дилеры, реагируя на состоявшуюся дополуденную коррекцию рынка «зеленого» безнала, приостановленную гривневой интервенцией НБУ по 27,00 UAH/USD, тоже понизили действующие цены своего рынка: 26,95/27,01 UAH/USD, евро – 30,60/30,69 UAH/EUR, сопровождаясь низколиквидным равновесием покупок и продаж.
|