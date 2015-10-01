RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Києві

Курси валют у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 236237238239
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:00

]Около 11.57 киевские дилеры, реагируя на состоявшуюся дополуденную коррекцию рынка «зеленого» безнала, приостановленную гривневой интервенцией НБУ по 27,00 UAH/USD, тоже понизили действующие цены своего рынка: 26,95/27,01 UAH/USD, евро – 30,60/30,69 UAH/EUR, сопровождаясь низколиквидным равновесием покупок и продаж.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 71149
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4634 раз.
Подякували: 8401 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:22

Дата: 21 февраля 2019 г. 16.17

Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 27,01/27,04 UAH/USD (с утра 27,00/27,05 UAH/USD, к полудню 26,95/27,01 UAH/USD)
€ 30,68/30,73 UAH/EUR (с утра 30,63/30,70 UAH/EUR, к полудню 30,60/30,69 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 21 февраля в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты на фоне низкой ликвидности первых довольно широких утренних котировок. Рынок низкооборотный.

До полудня на рынке столицы котировки доллара снижались, реагируя на утренний откат безналичной пары доллар-гривня на межбанке.

Около 11.57 киевские дилеры, реагируя на состоявшуюся дополуденную коррекцию рынка «зеленого» безнала, приостановленную гривневой интервенцией НБУ по 27,00 UAH/USD, тоже понизили действующие цены своего рынка: 26,95/27,01 UAH/USD, евро – 30,60/30,69 UAH/EUR, сопровождаясь низколиквидным равновесием покупок и продаж.

После обеда на киевском наличном рынке настроение развернулось на 180 градусов из-за терминации «медвежьего» тренда в «зеленом» секторе межбанка и начало роста цен безналичного «американца».

По итогам четверга благодаря своевременным ценовым ревизиям равновесие спроса и предложения на рынке наличных Киева удалось сохранить, и это в значительной степени сберегло приличную ликвидность – обороты, заслужив от дилеров столицы «четверку с минусом», повторили показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 71149
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4634 раз.
Подякували: 8401 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 236237238239
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют у Запоріжжі 1 ... 231, 232, 233
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:17
2324 154803
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лют, 2019 17:13
дядя Caша
Курси валют у Дніпро 1 ... 308, 309, 310
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:07
3091 209560
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лют, 2019 16:39
дядя Caша
Курси валют у Харкові 1 ... 268, 269, 270
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:15
2698 188950
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лют, 2019 16:26
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Південний (805)
21.02.2019 17:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.