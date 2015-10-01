Курси валют у Києві

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 21 лют, 2019 12:00
]Около 11.57 киевские дилеры, реагируя на состоявшуюся дополуденную коррекцию рынка «зеленого» безнала, приостановленную гривневой интервенцией НБУ по 27,00 UAH/USD, тоже понизили действующие цены своего рынка: 26,95/27,01 UAH/USD, евро – 30,60/30,69 UAH/EUR, сопровождаясь низколиквидным равновесием покупок и продаж.
Додано: Чет 21 лют, 2019 16:22
Дата: 21 февраля 2019 г. 16.17
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 27,01/27,04 UAH/USD (с утра 27,00/27,05 UAH/USD, к полудню 26,95/27,01 UAH/USD)
€ 30,68/30,73 UAH/EUR (с утра 30,63/30,70 UAH/EUR, к полудню 30,60/30,69 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 21 февраля в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты на фоне низкой ликвидности первых довольно широких утренних котировок. Рынок низкооборотный.
До полудня на рынке столицы котировки доллара снижались, реагируя на утренний откат безналичной пары доллар-гривня на межбанке.
Около 11.57 киевские дилеры, реагируя на состоявшуюся дополуденную коррекцию рынка «зеленого» безнала, приостановленную гривневой интервенцией НБУ по 27,00 UAH/USD, тоже понизили действующие цены своего рынка: 26,95/27,01 UAH/USD, евро – 30,60/30,69 UAH/EUR, сопровождаясь низколиквидным равновесием покупок и продаж.
После обеда на киевском наличном рынке настроение развернулось на 180 градусов из-за терминации «медвежьего» тренда в «зеленом» секторе межбанка и начало роста цен безналичного «американца».
По итогам четверга благодаря своевременным ценовым ревизиям равновесие спроса и предложения на рынке наличных Киева удалось сохранить, и это в значительной степени сберегло приличную ликвидность – обороты, заслужив от дилеров столицы «четверку с минусом», повторили показатели предыдущей сессии.
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