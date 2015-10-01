Курси валют у Києві

Додано: Вів 26 лют, 2019 16:23

Дата: 26 февраля 2019 г. 16.22



Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,96/27,05 UAH/USD (с утра 26,93/27,02 UAH/USD, к полудню 26,93/26,98 UAH/USD)

€ 30,58/30,68 UAH/EUR (с утра 30,55/30,68 UAH/EUR, к полудню 30,55/30,65 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 26 февраля в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты на фоне низкой ликвидности первых довольно широких утренних котировок. Рынок низкооборотный. Дилеры жалуются на нехватку гривни.



До полудня на рынке столицы котировки доллара «ползуче» снижались, реагируя на откат безналичной пары доллар-гривня на межбанке в это время. Вниз «доллар по-киевски» толкала нехватка наличной гривни у клиентов местного рынка и дефицит нацвалюты и киевских дилеров.



Около 12.07 киевские дилеры, реагируя на состоявшуюся дополуденную коррекцию рынка «зеленого» безнала, а также настроения местных клиентов, преимущественно «сдававших валюту», понизили действующие цены своего рынка: 26,93/26,98 UAH/USD, евро – 30,55/30,65 UAH/EUR, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.



После обеда на киевском наличном рынке снижение долларовых цен прекратилось, его сменил восходящий очень сдержанный тренд. Перемены на столичную «наличку» привнесли клиенты, отреагировал на возобновление роста безналичной пары доллар-гривня на межбанке после 12.40 Киева.



Рост курса наличной пары доллар-гривня в столице сопровождался относительным равновесием покупок и продаж, сохранившимся до самого закрытия торгов.

Однако, этот баланс не спас здешние обороты от потерь – по итогам вторника столичные дилеры поставили «троечку», повторив показатели предыдущей сессии.



В отсутствии прогресса на участке ликвидности киевские валютчики винят неважное состояние дел в гривневой ликвидности и пассивность клиентов.