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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Вів 26 лют, 2019 16:23
Дата: 26 февраля 2019 г. 16.22
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,96/27,05 UAH/USD (с утра 26,93/27,02 UAH/USD, к полудню 26,93/26,98 UAH/USD)
€ 30,58/30,68 UAH/EUR (с утра 30,55/30,68 UAH/EUR, к полудню 30,55/30,65 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 26 февраля в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты на фоне низкой ликвидности первых довольно широких утренних котировок. Рынок низкооборотный. Дилеры жалуются на нехватку гривни.
До полудня на рынке столицы котировки доллара «ползуче» снижались, реагируя на откат безналичной пары доллар-гривня на межбанке в это время. Вниз «доллар по-киевски» толкала нехватка наличной гривни у клиентов местного рынка и дефицит нацвалюты и киевских дилеров.
Около 12.07 киевские дилеры, реагируя на состоявшуюся дополуденную коррекцию рынка «зеленого» безнала, а также настроения местных клиентов, преимущественно «сдававших валюту», понизили действующие цены своего рынка: 26,93/26,98 UAH/USD, евро – 30,55/30,65 UAH/EUR, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.
После обеда на киевском наличном рынке снижение долларовых цен прекратилось, его сменил восходящий очень сдержанный тренд. Перемены на столичную «наличку» привнесли клиенты, отреагировал на возобновление роста безналичной пары доллар-гривня на межбанке после 12.40 Киева.
Рост курса наличной пары доллар-гривня в столице сопровождался относительным равновесием покупок и продаж, сохранившимся до самого закрытия торгов.
Однако, этот баланс не спас здешние обороты от потерь – по итогам вторника столичные дилеры поставили «троечку», повторив показатели предыдущей сессии.
В отсутствии прогресса на участке ликвидности киевские валютчики винят неважное состояние дел в гривневой ликвидности и пассивность клиентов.
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Додано: Сер 27 лют, 2019 10:39
Дата: 27 февраля 2019 г.
Рынок наличных Киева 10.29
Мелкий опт «неформал»
$ 26,95/27,05 UAH/USD
EUR 30,60/30,75 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 27 февраля в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты на фоне низкой ликвидности первых довольно широких утренних котировок. Рынок низкооборотный.
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Додано: Сер 27 лют, 2019 12:05
Около 11.53 киевские дилеры, реагируя на выросшую динамику дополуденной коррекции рынка «зеленого» безнала, а также настроения местных клиентов, преимущественно «сдававших валюту», понизили действующие цены своего рынка: 26,95/27,00 UAH/USD, евро – 30,60/30,69 UAH/EUR, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.
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Додано: Сер 27 лют, 2019 16:26
Дата: 27 февраля 2019 г. 16.24
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,95/26,99 UAH/USD (с утра 26,95/27,05 UAH/USD, к полудню 26,95/27,00 UAH/USD)
€ 30,63/30,69 UAH/EUR (с утра 30,60/30,75 UAH/EUR, к полудню 30,60/30,69 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 27 февраля в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты на фоне низкой ликвидности первых довольно широких утренних котировок. Рынок низкооборотный.
До полудня на рынке столицы котировки доллара «ползуче» снижались, реагируя на откат безналичной пары доллар-гривня на межбанке в это время. Вниз «доллар по-киевски» толкала нехватка наличной гривни у клиентов местного рынка и дефицит нацвалюты и киевских дилеров. Коррекция курса доллара в столице была предельно аккуратной – местные валютчики, опасаясь падения клиентского «приноса», акцентировали дисконт в менее значимых оферах.
Около 11.53 киевские дилеры, реагируя на выросшую динамику дополуденной коррекции рынка «зеленого» безнала, а также настроения местных клиентов, преимущественно «сдававших валюту», понизили действующие цены своего рынка: 26,95/27,00 UAH/USD, евро – 30,60/30,69 UAH/EUR, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.
После обеда на киевском наличном рынке снижение долларовых цен в оферах замедлилось. Не исключено, субъекты здешнего рынка рассчитывали на более заметный разворот вверх в безналичной паре доллар-гривня в ближайшее время.
По итогам дня на рынке столицы сохранилось относительное равновесие покупок и продаж, которое в отличие от предыдущей сессии, немного приподняло обороты – ликвидность, заслужив от столичных дилеров-«неформалов» «тройку с плюсом», немного приподняв показатели предыдущей сессии.
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Додано: Чет 28 лют, 2019 10:18
Дата: 28 февраля 2019 г.
Рынок наличных Киева 10.17
Мелкий опт «неформал»
$ 26,88/26,95 UAH/USD
EUR 30,55/30,68 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 28 февраля в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты на фоне низкой ликвидности первых довольно широких утренних котировок. Рынок низкооборотный.
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Додано: Чет 28 лют, 2019 12:01
Около 11.57 киевские дилеры, реагируя на смену настроения на торгах валютного межбанка, приостановили коррекцию наличного «американца», консолидировав его цену на уровне: 26,88/26,93 UAH/USD, евро – 30,50/30,59 UAH/EUR, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.
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Додано: Чет 28 лют, 2019 17:15
Дата: 28 февраля 2019 г. 17.08
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,88/26,95 UAH/USD (с утра 26,88/26,95 UAH/USD, к полудню 26,88/26,93 UAH/USD)
€ 30,50/30,60 UAH/EUR (с утра 30,55/30,68 UAH/EUR, к полудню 30,50/30,59 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 28 февраля в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты на фоне низкой ликвидности первых довольно широких утренних котировок. Рынок низкооборотный.
До полудня на рынке столицы котировки доллара из-за текущей сбалансированности ограничились сужением спреда, мало обращая внимание на события межбанка.
Около 11.57 киевские дилеры, реагируя на смену настроения на торгах валютного межбанка, приостановили коррекцию наличного «американца», консолидировав его цену на уровне: 26,88/26,93 UAH/USD, евро – 30,50/30,59 UAH/EUR, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.
После обеда на киевском наличном рынке снижение долларовых цен прекратилось, а офера даже немного отскочили. Очевидно, тамошние клиенты все-таки увидели послеобеденное низколиквидное «зеленое» ралли на межбанке.
По итогам дня на рынке столицы сохранилось относительное равновесие покупок и продаж, которое позволило повторить оборотам результат предыдущего дня. Ликвидность, заслужив от столичных дилеров-«неформалов» «тройку с плюсом», повторила показатели предыдущей сессии.
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Додано: П'ят 01 бер, 2019 10:48
Дата: 01 марта 2019 г.
Рынок наличных Киева 10.43
Мелкий опт «неформал»
$ 26,82/26,87 UAH/USD
EUR 30,505/30,580 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 01 марта в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты на фоне низкой ликвидности первых довольно широких утренних котировок. Рынок низкооборотный.
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Додано: П'ят 01 бер, 2019 12:11
Около 12.01 киевские дилеры, игнорируя незначительные курсовые движения безналичной пары доллар-гривня, ограничились «косметическими» изменениями в своих ценах 26,82/26,90 UAH/USD, евро – 30,505/30,580 UAH/EUR, сопровождаясь равновесием покупок и продаж и низкими оборотами.
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Додано: Сер 04 гру, 2019 01:52
ДОЛЛАР
Покупка 23.8 // Продажа 23.9
ЕВРО
Покупка 26.1 // Продажа 26.5
РУБЛИ
Покупка 0.35 // Продажа 0.37
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