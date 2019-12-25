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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 238239240241
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 21:04

Курси валют у Києві станом на 25.12.2019

:arrow: ДОЛЛАР
Покупка 23.0 // Продажа 23.26

:arrow: ЕВРО
Покупка 25.25 // Продажа 25.78

:arrow: РУБЛИ
Покупка 0.35 // Продажа 0.37
jakecopernik
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 07:06

дядя Caша
отримати обмінний курс у режимі реального часу за допомогою нашої валюти
Alex202
 
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