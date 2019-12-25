ДОЛЛАР
Покупка 23.0 // Продажа 23.26
ЕВРО
Покупка 25.25 // Продажа 25.78
РУБЛИ
Покупка 0.35 // Продажа 0.37
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 25 гру, 2019 21:04
Курси валют у Києві станом на 25.12.2019
ДОЛЛАР
Покупка 23.0 // Продажа 23.26
ЕВРО
Покупка 25.25 // Продажа 25.78
РУБЛИ
Покупка 0.35 // Продажа 0.37
Додано: Суб 04 січ, 2020 07:06
дядя Caша
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