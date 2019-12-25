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Курси валют у Києві

Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 238239240241
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 21:04

Курси валют у Києві станом на 25.12.2019

:arrow: ДОЛЛАР
Покупка 23.0 // Продажа 23.26

:arrow: ЕВРО
Покупка 25.25 // Продажа 25.78

:arrow: РУБЛИ
Покупка 0.35 // Продажа 0.37
jakecopernik
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 09:43

Re: Курси валют у Києві

скажите, в Киеве обменки сейчас практикуют обмен EUR-USD, USD-EUR напрямую?
пару лет назад обошел около 5 обменок, все предлагали только через гривну.
Возможно знаете где сейчас обменять напрямую - сообщите
alexfromdn
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 10:04

  alexfromdn написав:скажите, в Киеве обменки сейчас практикуют обмен EUR-USD, USD-EUR напрямую?
пару лет назад обошел около 5 обменок, все предлагали только через гривну.
Возможно знаете где сейчас обменять напрямую - сообщите

у вас принципиальная позиция обменять напрямую? по форексу вам однозначно напрямую никто не обменяет. почему бы просто не найти выгодные курсы и не обменять?
USD-EUR например сейчас посмотрел: форекс 1,19, если обменивать в обменке средней через грн получается 1,1925 +-
clash
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 10:08

clash
да вот только что тоже на калькуляторе прикинул, через грн норм выходит
alexfromdn
 
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  #<1 ... 238239240241
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