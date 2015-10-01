Курси валют у Дніпро

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 26 гру, 2017 12:13
Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара немного просели стараниями появившихся более заметных оферов: 27,80/27,90 UAH/USD, евро - 32,85/33,12 UAH/EUR, рубль 0,465/0,475 UAH/RUB. На моменте в Днепре сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.
Додано: Вів 26 гру, 2017 17:26
Дата: 26 декабря 2017 г. 17.25
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,75/27,85 UAH/USD (с утра – 27,82-85/27,92-93 UAH/USD, к полудню - 27,80/27,90 UAH/USD)
€ – 32,85/33,05 UAH/EUR (с утра – 32,90/33,20 UAH/EUR, к полудню - 32,85/33,12 UAH/EUR)
RUB – 0,465/0,475 UAH/RUB (с утра - 0,465/0,475 UAH/RUB, к полудню - 0,465/0,475 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях низкой ликвидности сделок в паре доллар-гривня на фоне равновесия покупок и продаж, которое поначалу не нуждалось в поддержке. Несколько позже, с падением волатильности и ростом клиентских оферов, дилеры инициировали постепенное снижение действующих цен.
К полудню на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара немного просели стараниями появившихся более заметных оферов: 27,80/27,90 UAH/USD, евро - 32,85/33,12 UAH/EUR, рубль 0,465/0,475 UAH/RUB. На моменте в Днепре сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.
После обеда ситуация на местном рынке не менялась – здесь продолжалось «ползучее» снижение действующих цен, подталкиваемых вниз клиентскими оферами и дисконтами дилеров, небезуспешно пытавшихся сохранить текущую сбалансированность спроса и предложения.
По итогам дня равновесие покупок и продаж удалось сохранить, что и стало главной причиной «хорошей» итоговой ликвидности, заслужившей, как и накануне, «твердую четверку».
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