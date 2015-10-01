Курси валют у Дніпро

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 26 гру, 2017 12:13
Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара немного просели стараниями появившихся более заметных оферов: 27,80/27,90 UAH/USD, евро - 32,85/33,12 UAH/EUR, рубль 0,465/0,475 UAH/RUB. На моменте в Днепре сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.
Додано: Вів 26 гру, 2017 17:26
Дата: 26 декабря 2017 г. 17.25
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,75/27,85 UAH/USD (с утра – 27,82-85/27,92-93 UAH/USD, к полудню - 27,80/27,90 UAH/USD)
€ – 32,85/33,05 UAH/EUR (с утра – 32,90/33,20 UAH/EUR, к полудню - 32,85/33,12 UAH/EUR)
RUB – 0,465/0,475 UAH/RUB (с утра - 0,465/0,475 UAH/RUB, к полудню - 0,465/0,475 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях низкой ликвидности сделок в паре доллар-гривня на фоне равновесия покупок и продаж, которое поначалу не нуждалось в поддержке. Несколько позже, с падением волатильности и ростом клиентских оферов, дилеры инициировали постепенное снижение действующих цен.
К полудню на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара немного просели стараниями появившихся более заметных оферов: 27,80/27,90 UAH/USD, евро - 32,85/33,12 UAH/EUR, рубль 0,465/0,475 UAH/RUB. На моменте в Днепре сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.
После обеда ситуация на местном рынке не менялась – здесь продолжалось «ползучее» снижение действующих цен, подталкиваемых вниз клиентскими оферами и дисконтами дилеров, небезуспешно пытавшихся сохранить текущую сбалансированность спроса и предложения.
По итогам дня равновесие покупок и продаж удалось сохранить, что и стало главной причиной «хорошей» итоговой ликвидности, заслужившей, как и накануне, «твердую четверку».
Додано: Сер 27 гру, 2017 09:54
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 27 декабря с уровней: доллар – 27,70/28,00 UAH/USD, евро – 32,80/33,20 UAH/EUR, рубль - 0,465/0,490 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 26 декабря по спросу и по предложению упал на 10,0 коп.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 26 декабря по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1875, поднявшись к отметке $1,1878 на закрытии азиатской сессии форекса и снова понизившись до $1,1869 на открытии торгов в Европе.
Додано: Сер 27 гру, 2017 10:38
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 27 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,73/27,83 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 9,0-12,0 коп., офера опустились на 9,0-10 коп.); евро – 32,80/33,10 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 декабря спрос просел на 10,0 коп., предложение упало на столько же); рубль - 0,465/0,475 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 27 декабря в розничном сегменте на моменте наблюдалось равновесие покупок и продаж на фоне низкой ликвидности.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,73/27,83 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 9,0-12,0 коп., офера опустились на 9,0-10 коп.); евро – 32,80/33,10 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 декабря спрос просел на 10,0 коп., предложение упало на столько же); рубль - 0,465/0,475 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 27 декабря в оптовом сегменте рынка была в целом сбалансированная торговля. Обороты пока «низкие».
Додано: Сер 27 гру, 2017 12:20
Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара немного выросли стараниями появившихся клиентских покупок 27,78/27,87 UAH/USD, евро - 32,90/33,15 UAH/EUR, рубль 0,465/0,475 UAH/RUB. На моменте в Днепре сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.
Додано: Сер 27 гру, 2017 17:40
Дата: 27 декабря 2017 г. 17.33
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,85/27,95 UAH/USD (с утра – 27,73/27,83 UAH/USD, к полудню - 27,78/27,87 UAH/USD)
€ – 32,95/33,25 UAH/EUR (с утра – 32,80/33,10 UAH/EUR, к полудню - 32,90/33,15 UAH/EUR)
RUB – 0,465/0,475 UAH/RUB (с утра - 0,465/0,475 UAH/RUB, к полудню - 0,465/0,475 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях низкой ликвидности сделок в паре доллар-гривня на фоне равновесия покупок и продаж, которое поначалу не нуждалось в поддержке. Несколько позже, с ростом курса безналичного доллара, который заметили потенциальные клиенты, активизировав свои покупки, цену «американца» пришлось приподнять, отвечая на спрос и для сохранения баланса спроса и предложения.
После обеда ситуация на местном рынке не менялась – здесь продолжалось «ползучее» снижение действующих цен, подталкиваемых вниз клиентскими оферами и дисконтами дилеров, небезуспешно пытавшихся сохранить текущую сбалансированность спроса и предложения.
По итогам дня равновесие покупок и продаж сохранить не удалось – спроса оказалось больше. Но этот итоговый дисбаланс был компенсирован выросшей торговой активностью, что и стало главной причиной «хорошей» итоговой ликвидности, заслужившей, как и накануне, «твердую четверку».
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