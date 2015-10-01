|
|
|
Курси валют у Дніпро
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
|
|
|
Додано: П'ят 29 гру, 2017 10:53
Поскольку в пятницу, 29-го, торги валютного межбанка проводиться не будут, а банки клиентов обслуживать не станут, ограничимся «неформальным» наличным рынком.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 29 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90/28,10 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 13,0 коп., офера поднялись на столько же); евро – 33,35/33,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 декабря спрос вырос на 30,0 коп., предложение прибавило 20,0 коп.); рубль - 0,465/0,475 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 80 пунктов, предложение поднялось на 100 пунктов).
На открытии торгов 29 декабря в розничном сегменте на моменте наблюдалось равновесие покупок и продаж на фоне низкой ликвидности.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90/28,10 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 13,0 коп., офера поднялись на столько же); евро – 33,35/33,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 декабря спрос вырос на 30,0 коп., предложение прибавило 20,0 коп.); рубль - 0,465/0,475 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 80 пунктов, предложение поднялось на 100 пунктов).
На старте торгов 29 декабря в оптовом сегменте рынка была в целом сбалансированная торговля. Обороты пока «низкие».
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 60505
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3552 раз.
- Подякували: 6807 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 гру, 2017 12:02
Около 12.00 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара немного выросли стараниями клиентских покупок - 28,05/28,20 UAH/USD, евро - 33,35/33,70 UAH/EUR, рубль 0,473/0,485 UAH/RUB. На моменте в Днепре сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 60505
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3552 раз.
- Подякували: 6807 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 гру, 2017 16:55
Дата: 29 декабря 2017 г. 16.55
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 28,10-15/28,20 UAH/USD (с утра – 28,00/26,10 UAH/USD, к полудню - 28,05/28,20 UAH/USD)
€ – 33,40/33,70 UAH/EUR (с утра – 33,05/33,35 UAH/EUR, к полудню - 33,10/33,40 UAH/EUR)
RUB – 0,470/0,480 UAH/RUB (с утра - 0,473/0,485 UAH/RUB, к полудню - 0,473/0,485 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях невысокой ликвидности сделок в паре доллар-гривня на фоне равновесия покупок и продаж, которое из-за нарастающего клиентского спроса нуждалось в поддержке.
Около 12.00 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара немного выросли стараниями клиентских покупок - 28,05/28,20 UAH/USD, евро - 33,35/33,70 UAH/EUR, рубль 0,473/0,485 UAH/RUB. На моменте в Днепре сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.
После обеда ситуация на местном рынке не менялась – здесь продолжалась равновесная торговля в паре доллар-гривня, сохранив баланс до самого финиша сессии. Это равновесие обеспечило приличное состояние итоговой ликвидности, заслужившей от «неформалов» днепровского опта «твердую четверку», констатировав незначительное ухудшение показателей предыдущей сессии.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 60505
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3552 раз.
- Подякували: 6807 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 січ, 2018 10:15
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 09 января с уровней: доллар – 28,05/28,35 UAH/USD, евро – 33,55/34,15 UAH/EUR, рубль - 0,470/0,500 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу не изменился, прибавив по предложению 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 05 января по спросу и по предложению вырос на 5,0 коп.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 05 января по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1966, опустившись к отметке $1,1964 на закрытии азиатской сессии форекса и снова понизившись до $1,1948 на открытии торгов в Европе.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 60505
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3552 раз.
- Подякували: 6807 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 січ, 2018 11:16
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 09 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,15/28,23 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 5,0 коп., офера опустились на 7,0 коп.); евро – 33,45/33,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 января спрос и предложение потеряли по 7,0 коп.); рубль - 0,475/0,490 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 09 января в розничном сегменте на моменте наблюдалось равновесие покупок и продаж на фоне низкой ликвидности.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,15/28,23 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 5,0 коп., офера опустились на 7,0 коп.); евро – 33,45/33,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 января спрос и предложение потеряли по 7,0 коп.); рубль - 0,475/0,490 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 09 января в оптовом сегменте рынка была в целом сбалансированная торговля. Обороты пока «низкие».
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 60505
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3552 раз.
- Подякували: 6807 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 січ, 2018 13:12
Около 13.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара по сути не изменились с уровней открытия из-за сохранения относительного равновесия покупок и продаж: 28,15/28,25 UAH/USD, евро - 33,45/33,75 UAH/EUR, рубль 0,470/0,490 UAH/RUB).
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 60505
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3552 раз.
- Подякували: 6807 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Irina555
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1719
|121275
|
|
|1556
|105328
|
|
|1599
|113220
|
реклама
|