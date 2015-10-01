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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 202203204205
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 10:53

Поскольку в пятницу, 29-го, торги валютного межбанка проводиться не будут, а банки клиентов обслуживать не станут, ограничимся «неформальным» наличным рынком.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 29 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90/28,10 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 13,0 коп., офера поднялись на столько же); евро – 33,35/33,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 декабря спрос вырос на 30,0 коп., предложение прибавило 20,0 коп.); рубль - 0,465/0,475 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 80 пунктов, предложение поднялось на 100 пунктов).

На открытии торгов 29 декабря в розничном сегменте на моменте наблюдалось равновесие покупок и продаж на фоне низкой ликвидности.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90/28,10 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 13,0 коп., офера поднялись на столько же); евро – 33,35/33,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 декабря спрос вырос на 30,0 коп., предложение прибавило 20,0 коп.); рубль - 0,465/0,475 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 80 пунктов, предложение поднялось на 100 пунктов).

На старте торгов 29 декабря в оптовом сегменте рынка была в целом сбалансированная торговля. Обороты пока «низкие».
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 12:02

Около 12.00 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара немного выросли стараниями клиентских покупок - 28,05/28,20 UAH/USD, евро - 33,35/33,70 UAH/EUR, рубль 0,473/0,485 UAH/RUB. На моменте в Днепре сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 16:55

Дата: 29 декабря 2017 г. 16.55

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 28,10-15/28,20 UAH/USD (с утра – 28,00/26,10 UAH/USD, к полудню - 28,05/28,20 UAH/USD)
€ – 33,40/33,70 UAH/EUR (с утра – 33,05/33,35 UAH/EUR, к полудню - 33,10/33,40 UAH/EUR)
RUB – 0,470/0,480 UAH/RUB (с утра - 0,473/0,485 UAH/RUB, к полудню - 0,473/0,485 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях невысокой ликвидности сделок в паре доллар-гривня на фоне равновесия покупок и продаж, которое из-за нарастающего клиентского спроса нуждалось в поддержке.

Около 12.00 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара немного выросли стараниями клиентских покупок - 28,05/28,20 UAH/USD, евро - 33,35/33,70 UAH/EUR, рубль 0,473/0,485 UAH/RUB. На моменте в Днепре сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.

После обеда ситуация на местном рынке не менялась – здесь продолжалась равновесная торговля в паре доллар-гривня, сохранив баланс до самого финиша сессии. Это равновесие обеспечило приличное состояние итоговой ликвидности, заслужившей от «неформалов» днепровского опта «твердую четверку», констатировав незначительное ухудшение показателей предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 10:15

Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 09 января с уровней: доллар – 28,05/28,35 UAH/USD, евро – 33,55/34,15 UAH/EUR, рубль - 0,470/0,500 UAH/RUB.

По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу не изменился, прибавив по предложению 5,0 коп.

Евро по сравнению с открытием 05 января по спросу и по предложению вырос на 5,0 коп.

Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 05 января по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1966, опустившись к отметке $1,1964 на закрытии азиатской сессии форекса и снова понизившись до $1,1948 на открытии торгов в Европе.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 11:16

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 09 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,15/28,23 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 5,0 коп., офера опустились на 7,0 коп.); евро – 33,45/33,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 января спрос и предложение потеряли по 7,0 коп.); рубль - 0,475/0,490 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 09 января в розничном сегменте на моменте наблюдалось равновесие покупок и продаж на фоне низкой ликвидности.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,15/28,23 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 5,0 коп., офера опустились на 7,0 коп.); евро – 33,45/33,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 января спрос и предложение потеряли по 7,0 коп.); рубль - 0,475/0,490 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 09 января в оптовом сегменте рынка была в целом сбалансированная торговля. Обороты пока «низкие».
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:12

Около 13.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара по сути не изменились с уровней открытия из-за сохранения относительного равновесия покупок и продаж: 28,15/28,25 UAH/USD, евро - 33,45/33,75 UAH/EUR, рубль 0,470/0,490 UAH/RUB).
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