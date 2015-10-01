|
|
|
Курси валют у Дніпро
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
|
|
|
Додано: Пон 15 січ, 2018 10:51
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 15 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,50-53/28,60 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 3,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); евро – 34,50/34,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 января спрос вырос на 45,0 коп., предложение прибавило 35,0 коп.); рубль - 0,480/0,500 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 20 пунктов).
На открытии торгов 15 января в розничном сегменте на моменте наблюдалась равновесная торговля в паре доллар-гривня с предельной низкой ликвидностью.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,50-53/28,60 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 3,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); евро – 34,50/34,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 января спрос вырос на 45,0 коп., предложение прибавило 35,0 коп.); рубль - 0,480/0,500 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 20 пунктов).
На старте торгов 15 января в оптовом сегменте рынка реальные сделки по сути отсутствовали.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 60668
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3566 раз.
- Подякували: 6823 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 січ, 2018 15:54
Около 12.49 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро выросли в рамках мероприятий по выравнивания рынка: 28,53/28,60 UAH/USD, евро - 34,65/34,95 UAH/EUR, рубль 0,480/0,500 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра относительное равновесие покупок и продаж.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 60668
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3566 раз.
- Подякували: 6823 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 січ, 2018 17:18
Дата: 15 января 2018 г. 16.42
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 28,53/28,60 UAH/USD (с утра – 28,50-53/28,65 UAH/USD, к обеду - 28,53/28,60 UAH/USD)
€ – 34,75-80/34,95 UAH/EUR (с утра – 34,50/34,80 UAH/EUR, к обеду - 34,65/34,95 UAH/EUR)
RUB – 0,480/0,500 UAH/RUB (с утра - 0,480/0,500 UAH/RUB, к обеду - 0,480/0,500 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях очень низкой ликвидности сделок в паре доллар-гривня на фоне относительного равновесия покупок и продаж.
Около 12.49 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро выросли в рамках мероприятий по выравнивания рынка: 28,53/28,60 UAH/USD, евро - 34,65/34,95 UAH/EUR, рубль 0,480/0,500 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра относительное равновесие покупок и продаж.
После обеда, неформалам днепровского опта удалось сохранить равновесие покупок и продаж. Благодаря итоговому балансу обороты остались на приличном уровне, заслужив «твердую четверку», констатировав повторение показателей предыдущей сессии.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 60668
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3566 раз.
- Подякували: 6823 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Irina555
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1612
|114018
|
|
|1569
|106097
|
|
|1734
|122187
|
реклама
|