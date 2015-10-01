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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Пон 15 січ, 2018 10:51
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 15 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,50-53/28,60 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 3,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); евро – 34,50/34,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 января спрос вырос на 45,0 коп., предложение прибавило 35,0 коп.); рубль - 0,480/0,500 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 20 пунктов).
На открытии торгов 15 января в розничном сегменте на моменте наблюдалась равновесная торговля в паре доллар-гривня с предельной низкой ликвидностью.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,50-53/28,60 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 3,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); евро – 34,50/34,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 января спрос вырос на 45,0 коп., предложение прибавило 35,0 коп.); рубль - 0,480/0,500 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 20 пунктов).
На старте торгов 15 января в оптовом сегменте рынка реальные сделки по сути отсутствовали.
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Додано: Пон 15 січ, 2018 15:54
Около 12.49 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро выросли в рамках мероприятий по выравнивания рынка: 28,53/28,60 UAH/USD, евро - 34,65/34,95 UAH/EUR, рубль 0,480/0,500 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра относительное равновесие покупок и продаж.
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Додано: Пон 15 січ, 2018 17:18
Дата: 15 января 2018 г. 16.42
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 28,53/28,60 UAH/USD (с утра – 28,50-53/28,65 UAH/USD, к обеду - 28,53/28,60 UAH/USD)
€ – 34,75-80/34,95 UAH/EUR (с утра – 34,50/34,80 UAH/EUR, к обеду - 34,65/34,95 UAH/EUR)
RUB – 0,480/0,500 UAH/RUB (с утра - 0,480/0,500 UAH/RUB, к обеду - 0,480/0,500 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях очень низкой ликвидности сделок в паре доллар-гривня на фоне относительного равновесия покупок и продаж.
Около 12.49 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро выросли в рамках мероприятий по выравнивания рынка: 28,53/28,60 UAH/USD, евро - 34,65/34,95 UAH/EUR, рубль 0,480/0,500 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра относительное равновесие покупок и продаж.
После обеда, неформалам днепровского опта удалось сохранить равновесие покупок и продаж. Благодаря итоговому балансу обороты остались на приличном уровне, заслужив «твердую четверку», констатировав повторение показателей предыдущей сессии.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 09:48
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 16 января с уровней: доллар – 28,40/28,65 UAH/USD, евро – 34,60/35,10 UAH/EUR, рубль - 0,490/0,510 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 15 января по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 15 января по спросу вырос на 70 пунктов, прибавив 30 пунктов по предложению.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,2265, упав к отметке $1,2230 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вверх до $1,2240 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 10:48
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 16 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,55-57/28,65 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 2,0-5,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); евро – 34,70-75/34,97-35,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 января спрос вырос на 20,0-25,0 коп., предложение прибавило 17,0-20,0 коп.); рубль - 0,480/0,500 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 16 января в розничном сегменте на моменте наблюдалась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью. На открытии преобладал клиентский спрос, с которым «неформалы» справились ростом цен, выравнивая рынок.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,55-57/28,65 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 2,0-5,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); евро – 34,70-75/34,97-35,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 января спрос вырос на 20,0-25,0 коп., предложение прибавило 17,0-20,0 коп.); рубль - 0,480/0,500 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 16 января в оптовом сегменте рынка наблюдались нечастые равновесные сделки в паре доллар-гривня.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 12:07
Около 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро выросли в рамках мероприятий по выравнивания рынка: 28,58-60/28,65-67 UAH/USD, евро - 34,80-85/35,00-05 UAH/EUR, рубль 0,490/0,500 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра относительное равновесие покупок и продаж.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 17:29
Дата: 16 января 2018 г. 17.28
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 28,62/28,68 UAH/USD (с утра – 28,55-57/28,65 UAH/USD, к обеду - 28,58-60/28,65-67 UAH/USD)
€ – 34,90/35,10 UAH/EUR (с утра – 34,70-75/34,97-35,00 UAH/EUR, к обеду - 34,80-85/35,00-05 UAH/EUR)
RUB – 0,490/0,500 UAH/RUB (с утра - 0,480/0,500 UAH/RUB, к обеду - 0,490/0,500 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги вторник в условиях низкой ликвидности сделок в паре доллар-гривня на фоне относительного равновесия покупок и продаж.
Около 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро выросли в рамках мероприятий по выравнивания рынка: 28,58-60/28,65-67 UAH/USD, евро - 34,80-85/35,00-05 UAH/EUR, рубль 0,490/0,500 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра относительное равновесие покупок и продаж.
После обеда, неформалам днепровского опта удалось сохранить равновесие покупок и продаж ценой перманентного и очень аккуратного роста действующих цен. Благодаря итоговому балансу обороты остались на приличном уровне, заслужив «твердую четверку», констатировав повторение показателей предыдущей сессии.
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