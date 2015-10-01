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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 205206207208
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:40

Дата: 17 января 2018 г. 17.38

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 28,65/28,75 UAH/USD (с утра – 28,63-65/28,70-72 UAH/USD, к обеду - 28,63/28,73 UAH/USD)
€ – 34,90/35,10 UAH/EUR (с утра – 34,85/35,15 UAH/EUR, к обеду - 34,90/35,20 UAH/EUR)
RUB – 0,490/0,500 UAH/RUB (с утра - 0,490/0,500 UAH/RUB, к обеду - 0,490/0,500 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях низкой ликвидности сделок в паре доллар-гривня на фоне относительного равновесия покупок и продаж.

Около 12.40 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро выросли в рамках мероприятий по выравнивания рынка: 28,63/28,73 UAH/USD, евро - 34,90/35,20 UAH/EUR, рубль 0,490/0,500 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра относительное равновесие покупок и продаж c низкой ликвидностью.

После обеда, неформалам днепровского опта удалось сохранить равновесие покупок и продаж ценой перманентного и очень аккуратного роста действующих цен. Благодаря итоговому балансу обороты выросли до «очень хорошего» уровня, заслужив «четверку с плюсом», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.
дядя Caша
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