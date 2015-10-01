Курси валют у Дніпро

Дата: 17 января 2018 г. 17.38
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 28,65/28,75 UAH/USD (с утра – 28,63-65/28,70-72 UAH/USD, к обеду - 28,63/28,73 UAH/USD)
€ – 34,90/35,10 UAH/EUR (с утра – 34,85/35,15 UAH/EUR, к обеду - 34,90/35,20 UAH/EUR)
RUB – 0,490/0,500 UAH/RUB (с утра - 0,490/0,500 UAH/RUB, к обеду - 0,490/0,500 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях низкой ликвидности сделок в паре доллар-гривня на фоне относительного равновесия покупок и продаж.
Около 12.40 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро выросли в рамках мероприятий по выравнивания рынка: 28,63/28,73 UAH/USD, евро - 34,90/35,20 UAH/EUR, рубль 0,490/0,500 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра относительное равновесие покупок и продаж c низкой ликвидностью.
После обеда, неформалам днепровского опта удалось сохранить равновесие покупок и продаж ценой перманентного и очень аккуратного роста действующих цен. Благодаря итоговому балансу обороты выросли до «очень хорошего» уровня, заслужив «четверку с плюсом», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.