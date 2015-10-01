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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Сер 17 січ, 2018 17:40
Дата: 17 января 2018 г. 17.38
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 28,65/28,75 UAH/USD (с утра – 28,63-65/28,70-72 UAH/USD, к обеду - 28,63/28,73 UAH/USD)
€ – 34,90/35,10 UAH/EUR (с утра – 34,85/35,15 UAH/EUR, к обеду - 34,90/35,20 UAH/EUR)
RUB – 0,490/0,500 UAH/RUB (с утра - 0,490/0,500 UAH/RUB, к обеду - 0,490/0,500 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях низкой ликвидности сделок в паре доллар-гривня на фоне относительного равновесия покупок и продаж.
Около 12.40 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро выросли в рамках мероприятий по выравнивания рынка: 28,63/28,73 UAH/USD, евро - 34,90/35,20 UAH/EUR, рубль 0,490/0,500 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра относительное равновесие покупок и продаж c низкой ликвидностью.
После обеда, неформалам днепровского опта удалось сохранить равновесие покупок и продаж ценой перманентного и очень аккуратного роста действующих цен. Благодаря итоговому балансу обороты выросли до «очень хорошего» уровня, заслужив «четверку с плюсом», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 10:12
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 18 января с уровней: доллар – 28,60/28,80 UAH/USD, евро – 34,80/35,20 UAH/EUR, рубль - 0,495/0,515 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу вырос на 15,0 коп., прибавив 10,0 коп. по предложению.
Евро по сравнению с открытием 17 января по спросу вырос на 10 коп., не изменившись по предложению.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 17 января по спросу и по предложению прибавил по 50 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,2188, приподнявшись к отметке $1,2195 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вверх до $1,2206 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 11:23
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к 11.18 18 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,70/28,80 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 5,0-7,0 коп., предложение прибавило 8,0-10,0 коп.); евро – 34,95/35,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 17 января спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,490/0,500 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 18 января в розничном сегменте на моменте наблюдалась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью, сопровождаясь вынужденным повышение действующих цен, стартовавшим уже с открытия сессии.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг на 11.16 Киева показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,70/28,80 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 5,0-7,0 коп., предложение прибавило 8,0-10,0 коп.); евро – 34,95/35,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 17 января спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,490/0,500 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 18 января в оптовом сегменте рынка наблюдались равновесные сделки в паре доллар-гривня.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 12:08
Около 11.54 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро консолидировались на уровне: 28,70/28,78 UAH/USD, евро - 35,00/35,15 UAH/EUR, рубль 0,490/0,500 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра наконец-то установилось устойчивое равновесие покупок и продаж cо средней ликвидностью.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 17:28
Дата: 18 января 2018 г. 17.25
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 28,75/28,85 UAH/USD (с утра – 28,70/28,80 UAH/USD, к полудню - 28,70/28,78 UAH/USD)
€ – 35,00/35,30 UAH/EUR (с утра – 34,95/35,20 UAH/EUR, к полудню - 35,00/35,15 UAH/EUR)
RUB – 0,490/0,500 UAH/RUB (с утра - 0,490/0,500 UAH/RUB, к полудню - 0,490/0,500 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях низкой ликвидности сделок в паре доллар-гривня на фоне зыбкого равновесия покупок и продаж.
Около 11.54 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро консолидировались на уровне: 28,70/28,78 UAH/USD, евро - 35,00/35,15 UAH/EUR, рубль 0,490/0,500 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра наконец-то установилось устойчивое равновесие покупок и продаж cо средней ликвидностью.
После обеда, неформалам днепровского опта удалось сохранить равновесие покупок и продаж ценой перманентного и очень аккуратного повышения действующих цен. Благодаря итоговому балансу обороты сохранились на приличном уровне, заслужив «твердую четверку», констатировав незначительное снижение показателей предыдущей сессии.
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