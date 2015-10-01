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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Пон 12 лют, 2018 12:16
Около 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара b понизились: 27,05/27,20 UAH/USD, евро - 33,15/33,45 UAH/EUR, рубль 0,460/0,470 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Обороты на моменте невысокие.
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Додано: Пон 12 лют, 2018 17:43
Дата: 12 февраля 2018 г. 17.40
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,97/27,07 UAH/USD (с утра – 27,10/27,20 UAH/USD, к полудню - 27,05/27,15 UAH/USD)
€ – 33,12/33,40 UAH/EUR (с утра – 33,30/33,60 UAH/EUR, к полудню - 33,15/33,45 UAH/EUR)
RUB – 0,460/0,470 UAH/RUB (с утра - 0,460/0,470 UAH/RUB, к полудню - 0,460/0,470 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, поддерживаемого перманентным снижением действующих цен в ответ на символическое преобладание клиентских оферов СКВ, вызванное падение «американца» на межбанке.
Около 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара b понизились: 27,05/27,20 UAH/USD, евро - 33,15/33,45 UAH/EUR, рубль 0,460/0,470 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Обороты на моменте невысокие.
После обеда на рынке Днепра заметно выросла двусторонняя торговая активность, равновесие которой поддерживалось пролонгацией дисконтирования цен. Этим же стимулировались покупки и продажи СКВ клиентами.
В результате на фоне итогового равновесия покупок и продаж обороты остались на отличном уровне, повторив показатели предыдущей сессии и заслужив «пятерку».
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Додано: Вів 13 лют, 2018 09:50
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 13 февраля с уровней: доллар – 26,70/27,05 UAH/USD, евро – 32,80/33,30 UAH/EUR, рубль - 0,453/0,485 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу понизился на 30,0 коп., потеряв 25,0 коп. по предложению.
Евро по сравнению с открытием 12 февраля по спросу и по предложению потерял по 30,0 коп.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 12 февраля по спросу понизился на 20 пунктов, по предложению потерял 50 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,2290, приподнявшись до $1,2311 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вверх до $1,2327 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Вів 13 лют, 2018 10:45
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 13 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,85/26,95 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение потеряли по 25,0 коп.); евро – 33,05/33,35-40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 февраля спрос понизился на 25,0 коп., офера упали на 20,0-25 коп.); рубль - 0,460/0,470 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 13 февраля в розничном сегменте на моменте шла равновесная торговля в паре доллар-гривня.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,85/26,95 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение потеряли по 25,0 коп.); евро – 33,05/33,35-40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 февраля спрос понизился на 25,0 коп., офера упали на 20,0-25 коп.); рубль - 0,460/0,470 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 13 февраля в оптовом сегменте рынка наблюдался баланс спрос/предложение.
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Додано: Вів 13 лют, 2018 12:13
Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара b понизились: 26,77/26,88 UAH/USD, евро - 33,00/33,30 UAH/EUR, рубль 0,460/0,470 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Обороты на моменте невысокие.
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Додано: Вів 13 лют, 2018 17:52
Дата: 13 февраля 2018 г. 17.50
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,90/27,05 UAH/USD (с утра – 26,85/26,95 UAH/USD, к полудню - 26,77/26,88 UAH/USD)
€ – 33,15/33,45 UAH/EUR (с утра – 33,05/33,35-40 UAH/EUR, к полудню - 33,00/33,30 UAH/EUR)
RUB – 0,460/0,470 UAH/RUB (с утра - 0,460/0,470 UAH/RUB, к полудню - 0,460/0,470 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, поддерживаемого перманентным снижением действующих цен в ответ на преобладание клиентских оферов СКВ, вызванное падением «американца» на межбанке.
Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара b понизились: 26,77/26,88 UAH/USD, евро - 33,00/33,30 UAH/EUR, рубль 0,460/0,470 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Обороты на моменте невысокие.
После обеда на рынке Днепра сохранилась двусторонняя торговля в паре доллар-гривня, активность, равновесие которой поддерживалось некоторым повышением действующих цен.
В результате на фоне итогового равновесия покупок и продаж обороты, заслужив «твердую четверку», немного понизили «отличные» показатели предыдущей сессии.
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Додано: Сер 14 лют, 2018 10:10
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 14 февраля с уровней: доллар – 26,65/27,00 UAH/USD, евро – 32,90/33,40 UAH/EUR, рубль - 0,453/0,485 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 13 февраля по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 13 февраля по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,2355, приподнявшись до $1,2379 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вниз до $1,2369 на открытии торгов в Европе.
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