Курси валют у Дніпро

Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 15 февраля с уровней: доллар – 26,75/27,10 UAH/USD, евро – 33,30/33,80 UAH/EUR, рубль - 0,455/0,485 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 14 февраля по спросу и по предложению прибавил по 40,0 коп.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 14 февраля по спросу вырос на 20 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,2450, приподнявшись до $1,2485 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вверх до $1,2497 на открытии торгов в Европе.