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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 09:55

Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 15 февраля с уровней: доллар – 26,75/27,10 UAH/USD, евро – 33,30/33,80 UAH/EUR, рубль - 0,455/0,485 UAH/RUB.

По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.

Евро по сравнению с открытием 14 февраля по спросу и по предложению прибавил по 40,0 коп.

Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 14 февраля по спросу вырос на 20 пунктов, по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,2450, приподнявшись до $1,2485 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вверх до $1,2497 на открытии торгов в Европе.
дядя Caша
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