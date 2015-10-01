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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Чет 15 лют, 2018 09:55
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 15 февраля с уровней: доллар – 26,75/27,10 UAH/USD, евро – 33,30/33,80 UAH/EUR, рубль - 0,455/0,485 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 14 февраля по спросу и по предложению прибавил по 40,0 коп.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 14 февраля по спросу вырос на 20 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,2450, приподнявшись до $1,2485 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вверх до $1,2497 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Чет 15 лют, 2018 11:11
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 15 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,90/27,00 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); евро – 33,40/33,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 февраля спрос повысился на 30,0 коп., офера поднялись на 40,0 коп.); рубль - 0,465/0,475 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение прибавили по 50 пунктов).
На открытии торгов 15 февраля в розничном сегменте на моменте шла равновесная торговля в паре доллар-гривня.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,90/27,00 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); евро – 33,40/33,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 февраля спрос повысился на 30,0 коп., офера поднялись на 40,0 коп.); рубль - 0,465/0,475 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение прибавили по 50 пунктов).
На старте торгов 15 февраля в оптовом сегменте рынка наблюдался баланс спрос/предложение.
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Додано: Чет 15 лют, 2018 12:15
Около 12.11 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара приподнялись: 26,95/27,05 UAH/USD, евро - 33,40/33,80 UAH/EUR, рубль 0,465/0,475 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня в условиях ставших более активными покупок СКВ.
Обороты на моменте невысокие.
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Додано: Чет 15 лют, 2018 17:46
Дата: 15 февраля 2018 г. 17.48
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,10/27,25 UAH/USD (с утра – 26,90/27,00 UAH/USD, к обеду - 26,95/27,05 UAH/USD)
€ – 33,50/34,00 UAH/EUR (с утра – 33,40/33,80 UAH/EUR, к обеду - 33,40/33,80 UAH/EUR)
RUB – 0,468/0,480 UAH/RUB (с утра - 0,465/0,475 UAH/RUB, к обеду - 0,465/0,475 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, поддерживаемого аккуратным повышением действующих цен. Эти меры были необходимым «ответом» на установившееся доминирование клиентского спроса, вызванного ростом курса безналичного доллара на межбанке. Кроме того, эти мероприятия были нужны для выравнивания спроса и предложения.
Около 12.11 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара приподнялись: 26,95/27,05 UAH/USD, евро - 33,40/33,80 UAH/EUR, рубль 0,465/0,475 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня в условиях ставших более активными покупок СКВ.
Обороты на моменте невысокие.
После обеда на рынке Днепра сохранилась двусторонняя торговля в паре доллар-гривня, в сопровождении выросшей активности покупателей, отвечая на которую наши дилеры, пытаясь сохранить баланс спроса и предложение, поднимали действующие цены.
В результате на фоне относительного равновесия покупок и продаж сохранилось некоторое преобладание спроса. Не исключено, ставший более выраженным «бычий» тренд рынка и незначительный «перекос» в сторону спроса, нанесли урон итоговой ликвидности, заслужившей по итогам четверга «тройку» и констатировавшей ухудшение показателей предыдущей сессии.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:04
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 16 февраля с уровней: доллар – 26,90/27,20 UAH/USD, евро – 33,60/34,10 UAH/EUR, рубль - 0,470/0,500 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу вырос на 15,0 коп., по предложению прибавил 10,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 15 февраля по спросу и по предложению прибавил по 30,0 коп.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 15 февраля по спросу и по предложению прибавил по 150 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,2500, приподнявшись до $1,2532 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вверх до $1,2536 на открытии торгов в Европе.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:58
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром16 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,20-25/27,40 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 30,0-35,0 коп., предложение прибавило 40,0 коп.); евро – 33,70-80/34,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 февраля спрос повысился на 30,0-40,0 коп., офера поднялись на 50,0 коп.); рубль - 0,470/0,485 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 50 пунктов, предложение прибавило 100 пунктов).
На открытии торгов 16 февраля в розничном сегменте на моменте шла равновесная торговля в паре доллар-гривня.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,20-25/27,40 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 30,0-35,0 коп., предложение прибавило 40,0 коп.); евро – 33,70-80/34,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 февраля спрос повысился на 30,0-40,0 коп., офера поднялись на 50,0 коп.); рубль - 0,470/0,485 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 50 пунктов, предложение прибавило 100 пунктов).
На старте торгов 16 февраля в оптовом сегменте рынка наблюдался зыбкий баланс спрос/предложение.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 12:22
Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара «размылись», немного скорректировавшись: 27,15-20/27,30-35 UAH/USD, евро - 33,80-90/34,25-30 UAH/EUR, рубль 0,470/0,485 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, небольшим снижением попытавшись стимулировать обороты. Меж тем, на моменте ликвидность низкая.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 16:47
Дата: 16 февраля 2018 г. 16.41
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,20/27,30 UAH/USD (с утра – 27,20-25/27,40 UAH/USD, к обеду - 27,15-20/27,30-35 UAH/USD)
€ – 33,80/34,20 UAH/EUR (с утра – 33,70-80/34,30 UAH/EUR, к обеду - 33,8-900/34,25-30 UAH/EUR)
RUB – 0,470/0,485 UAH/RUB (с утра - 0,470/0,485 UAH/RUB, к обеду - 0,470/0,485 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое был вынужден поддерживать уже с самого открытия. По мере замедления роста безналичного доллара на межбанке, а также из-за неважного состояния текущей ликвидности, ближе к полудню дилеры Днепра были вынуждены применить «дисконтную» терапию», стараясь не нарушить баланс спроса и предложения.
Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара «размылись», немного скорректировавшись: 27,15-20/27,30-35 UAH/USD, евро - 33,80-90/34,25-30 UAH/EUR, рубль 0,470/0,485 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, небольшим снижением попытавшись стимулировать обороты. Меж тем, на моменте ликвидность низкая.
После обеда на рынке Днепра не удалось сохранить уравновешенную торговлю из-за выросшей агрессивности покупателей, которой хватило для итогового «перекоса» рынка в направлении спроса. Однако это не повредило итоговую ликвидность, показавшую прогресс из-за выросшей торговой активности. Аккурат, на «твердую четверку», улучшив «посредственные» показатели предыдущей сессии.
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Додано: Пон 19 лют, 2018 10:09
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 19 февраля с уровней: доллар – 27,00/27,30 UAH/USD, евро – 33,50/34,10 UAH/EUR, рубль - 0,470/0,500 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению вырос на 10,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 16 февраля по спросу понизился на 10,0 коп., не изменившись по предложению.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 16 февраля по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,2420, опустившись до $1,2408 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вниз до $1,2395 на открытии торгов в Европе.
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