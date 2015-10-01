Курси валют у Дніпро

Додано: Чет 15 лют, 2018 17:46

Дата: 15 февраля 2018 г. 17.48



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,10/27,25 UAH/USD (с утра – 26,90/27,00 UAH/USD, к обеду - 26,95/27,05 UAH/USD)

€ – 33,50/34,00 UAH/EUR (с утра – 33,40/33,80 UAH/EUR, к обеду - 33,40/33,80 UAH/EUR)

RUB – 0,468/0,480 UAH/RUB (с утра - 0,465/0,475 UAH/RUB, к обеду - 0,465/0,475 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, поддерживаемого аккуратным повышением действующих цен. Эти меры были необходимым «ответом» на установившееся доминирование клиентского спроса, вызванного ростом курса безналичного доллара на межбанке. Кроме того, эти мероприятия были нужны для выравнивания спроса и предложения.



Около 12.11 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара приподнялись: 26,95/27,05 UAH/USD, евро - 33,40/33,80 UAH/EUR, рубль 0,465/0,475 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня в условиях ставших более активными покупок СКВ.

Обороты на моменте невысокие.



После обеда на рынке Днепра сохранилась двусторонняя торговля в паре доллар-гривня, в сопровождении выросшей активности покупателей, отвечая на которую наши дилеры, пытаясь сохранить баланс спроса и предложение, поднимали действующие цены.



В результате на фоне относительного равновесия покупок и продаж сохранилось некоторое преобладание спроса. Не исключено, ставший более выраженным «бычий» тренд рынка и незначительный «перекос» в сторону спроса, нанесли урон итоговой ликвидности, заслужившей по итогам четверга «тройку» и констатировавшей ухудшение показателей предыдущей сессии.