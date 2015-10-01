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Курси валют у Дніпро

Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 12:44

Около 12.43 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара «размылись», немного скорректировавшись: 27,20-22/27,28-30 UAH/USD, евро - 33,70/34,05 UAH/EUR, рубль 0,470/0,485 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, небольшим снижением попытавшись стимулировать обороты. Меж тем, на моменте ликвидность низкая.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 17:52

Дата: 19 февраля 2018 г. 17.52
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 27,17/27,25 UAH/USD (с утра – 27,23/27,33 UAH/USD, к обеду - 27,20-22/27,28-30 UAH/USD)
€ – 33,70/34,00 UAH/EUR (с утра – 33,70/34,05 UAH/EUR, к обеду - 33,70/34,05 UAH/EUR UAH/EUR)
RUB – 0,470/0,485 UAH/RUB (с утра - 0,470/0,485 UAH/RUB, к обеду - 0,470/0,485 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое сопровождалось низкими оборотами. Для стимулирования ликвидности «дисконтной терапией», а также отвечая на некоторое снижение действующих «зеленых» цен на валютном межбанке, наши дилеры еще до обеда начали снижать котировки «американца».

Около 12.43 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара «размылись», немного скорректировавшись: 27,20-22/27,28-30 UAH/USD, евро - 33,70/34,05 UAH/EUR, рубль 0,470/0,485 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, небольшим снижением попытавшись стимулировать обороты. Меж тем, на моменте ликвидность была низкой.

После обеда на рынке Днепра удалось сохранить уравновешенную торговлю – по итогам понедельника равновесие покупок и продаж. Это позволило, несмотря на пресловутый «синдром понедельника», завершить сессию 19-го с ликвидностью, заслужившей «четверку с минусом», лишь немного понизившей показатели предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:01

Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 20 февраля с уровней: доллар – 26,95/27,25 UAH/USD, евро – 33,40/33,80 UAH/EUR, рубль - 0,470/0,500 UAH/RUB.

По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению просел на 5,0 коп.

Евро по сравнению с открытием 19 февраля по спросу понизился на 10,0 коп., упав на 30,0 коп. по предложению.

Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 19 февраля по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,2406, опустившись до $1,2375 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вниз до $1,2364 на открытии торгов в Европе.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:31

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 20 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,15/27,25 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 8,0 коп., предложение потеряло столько же); евро – 33,50/33,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 февраля спрос упал на 20,0 коп., предложение потеряло 25,0 коп.); рубль - 0,470/0,485 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 20 февраля в розничном сегменте на моменте было тихо, реальные сделки на моменте отсутствовали.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,15/27,25 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 8,0 коп., предложение потеряло столько же); евро – 33,50/33,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 февраля спрос упал на 20,0 коп., предложение потеряло 25,0 коп.); рубль - 0,470/0,485 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 20 февраля в оптовом сегменте рынка реальные сделки отсутствовали.
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