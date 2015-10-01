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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 215216217218
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 09:57

Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 22 февраля с уровней: доллар – 26,90/27,20 UAH/USD, евро – 33,10/33,60 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,490 UAH/RUB.

По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению вырос на 10,0 коп.

Евро по сравнению с открытием 21 февраля по спросу и по оферам прибавил по 10,0 коп.

Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 21 февраля по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,2285, упав до $1,2265 на закрытии азиатской сессии форекса и приподнявшись до $1,2277 на открытии торгов в Европе.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 11:06

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 22 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,07/27,17 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение прибавили по 12,0-14,0 коп.); евро – 33,20/33,55 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 21 февраля спрос не изменился, предложение выросло на 5,0 коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 22 февраля в розничном сегменте на моменте наблюдалось низколиквидное равновесие спроса и оферов.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,07/27,17 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение прибавили по 12,0-14,0 коп.); евро – 33,20/33,55 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 21 февраля спрос не изменился, предложение выросло на 5,0 коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 22 февраля в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки шли в балансе.
дядя Caша
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