Курси валют у Дніпро

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Суб 03 бер, 2018 12:22
Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара по сути не изменились (26,70/26,80 UAH/USD, евро - 32,80/33,10 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB). Со слов наших дилеров, двигать котировки было некому – клиенты потеряли интерес к валютообменным проектам.
Додано: Суб 03 бер, 2018 17:18
Дата: 02 марта 2018 г. 17.17
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,70/26,80 UAH/USD (с утра – 26,65/26,78 UAH/USD, к обеду - 26,70/26,80 UAH/USD)
€ – 32,80/33,10 UAH/EUR (с утра – 32,75/33,05 UAH/EUR, к обеду - 32,80/33,10 UAH/EUR UAH/EUR)
RUB – 0,465/0,480 UAH/RUB (с утра - 0,465/0,480 UAH/RUB, к обеду - 0,465/0,480 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги субботы в условиях абсолютной тишины и отсутствия реальных сделок. Дилеры приняли решение «расшевелить» потенциальных клиентов незначительным ростом действующих цен.
Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара по сути не изменились (26,70/26,80 UAH/USD, евро - 32,80/33,10 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB). Со слов наших дилеров, двигать котировки было некому – клиенты потеряли интерес к валютообменным проектам. До полудня реальных сделок не было, дело ограничилось парой-тройкой телефонных звонков.
После обеда ситуация на рынке Днепра не улучшилась, дав повод местным дилерам очень рано свернуть имитацию деятельности.
По итогам дня несколько встречных сделок дали повод нашим дилерам говорить об итоговом балансе спрос-предложение на фоне ликвидности на «двойку с плюсом».
Додано: Пон 05 бер, 2018 09:57
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 05 марта с уровней: доллар – 26,50/26,80 UAH/USD, евро – 32,50/33,00 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,490 UAH/RUB.
По сравнению с открытием субботы, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 03 марта по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 03 марта по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,2320, опустившись до $1,2280 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до $1,2287 на открытии торгов в Европе.
Додано: Пон 05 бер, 2018 11:01
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 05 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,63-65/26,73-75 UAH/USD (по сравнению с открытием субботы спрос и предложение потеряли по 3,0 коп.); евро – 32,65/33,00 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 03 марта февраля спрос вырос на 15,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием субботы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 05 марта в розничном сегменте на моменте наблюдалось низколиквидное равновесие спроса и оферов.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,63-65/26,73-75 UAH/USD (по сравнению с открытием субботы спрос и предложение потеряли по 3,0 коп.); евро – 32,65/33,00 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 03 марта февраля спрос вырос на 15,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием субботы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 05 марта в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки шли в балансе.
Додано: Пон 05 бер, 2018 11:56
Около 11.42 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара понизились: 26,60/26,68-70 UAH/USD, евро - 32,75/33,05 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, здешние клиенты успокоились, а вовремя проведенная коррекция действующих цен сохранила на местном рынке равновесие покупок и продаж. Обороты невысокие.
Додано: Пон 05 бер, 2018 17:25
Дата: 05 марта 2018 г. 17.23
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,45/26,53 UAH/USD (с утра – 26,62-65/26,73-75 UAH/USD, к полудню - 26,60/26,68-70 UAH/USD, к обеду - 26,52/26,62 UAH/USD)
€ – 32,60/32,85 UAH/EUR (с утра – 32,80/33,10 UAH/EUR, к полудню - 32,75/33,05 UAH/EUR, к обеду - 32,70/33,00 UAH/EUR)
RUB – 0,455/0,468 UAH/RUB (с утра - 0,465/0,480 UAH/RUB, к обеду - 0,465/0,480 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождавшимся низкими оборотами. Вследствие стартовавшего на межбанке падения курса безналичной СКВ, клиенты стали «сдавать валюту» более активно, заставляя наших дилеров дисконтировать действующие цены. Этого требовали мероприятия по выравниванию рынка.
Около 11.42 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара понизились: 26,60/26,68-70 UAH/USD, евро - 32,75/33,05 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, здешние клиенты успокоились, а вовремя проведенная коррекция действующих цен сохранила на местном рынке равновесие покупок и продаж. Обороты невысокие.
С обеда на рынке Днепра активизировались клиентские продажи в паре доллар-гривня, вынуждая наших дилеров дисконтировать действующие цены.
По итогам понедельника равновесие покупок и продаж удалось сохранить, что стало главной причиной заметного прогресса на участке ликвидности.
За обороты 05-го оптовики Днепра поставили «четвергу с минусом», констатировав заметное улучшение провальных показателей предыдущей сессии.
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