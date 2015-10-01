Курси валют у Дніпро

Додано: Вів 06 бер, 2018 09:52

Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 06 марта с уровней: доллар – 26,30/26,60 UAH/USD, евро – 32,30/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,480 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению понизился на 20,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 05 марта по спросу и по предложению потерял по 20,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 05 марта по спросу и по предложению потерял по 100 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,2337, поднявшись до $1,2338 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного просев до $1,2337 на открытии торгов в Европе.