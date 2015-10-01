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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Сер 07 бер, 2018 10:06
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 07 марта с уровней: доллар – 26,15/26,50 UAH/USD, евро – 32,30/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,453/0,475 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу понизился на 15,0 коп., потеряв 10,0 коп. по предложению.
Евро по сравнению с открытием 06 марта по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 06 марта по спросу вырос на 30 пунктов, потеряв 50 пунктов по предложению.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,2408, поднявшись до $1,2416 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев до $1,2406 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Сер 07 бер, 2018 10:46
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 07 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,20/26,33-35 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 15,0 коп., предложение потеряло 10,0-12,0 коп.); евро – 32,45-50/33,78-83 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 06 марта февраля спрос просел на 5,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.); рубль - 0,455/0,468 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 07 марта в розничном сегменте на моменте наблюдалось низколиквидное равновесие спроса и оферов.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,20/26,33-35 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 15,0 коп., предложение потеряло 10,0-12,0 коп.); евро – 32,45-50/33,78-83 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 06 марта февраля спрос просел на 5,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.); рубль - 0,455/0,468 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 07 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки шли в балансе.
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Додано: Сер 07 бер, 2018 12:23
Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара не изменились: 26,20/26,30 UAH/USD, евро - 32,45/32,75 UAH/EUR, рубль 0,455/0,468 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, здешние клиенты успокоились, а вовремя проведенная коррекция оферов «американца» сохранила на местном рынке равновесие покупок и продаж. Обороты «средние».
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Додано: Сер 07 бер, 2018 16:39
Дата: 07 марта 2018 г. 16.37
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,23/26,32 UAH/USD (с утра – 26,20/26,33-35 UAH/USD, к полудню - 26,20/26,30 UAH/USD)
€ – 32,50/32,80 UAH/EUR (с утра – 32,45-50/32,78-83 UAH/EUR, к полудню - 32,45/32,75 UAH/EUR)
RUB – 0,455/0,468 UAH/RUB (с утра - 0,455/0,468 UAH/RUB, к полудню - 0,455/0,468 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождавшимся низкими оборотами. Вследствие стартовавшего на межбанке обвала курса безналичной СКВ, клиенты стали «сдавать валюту» более активно, заставляя наших дилеров дисконтировать действующие цены. Этого требовали мероприятия по выравниванию рынка.
Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены ооптового и розничного доллара немного изменились: 26,20/26,30 UAH/USD, евро - 32,45/32,75 UAH/EUR, рубль 0,455/0,468 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, здешние клиенты успокоились, а вовремя проведенная коррекция оферов «американца» сохранила на местном рынке равновесие покупок и продаж. Обороты «средние».
После обеда на рынке Днепра, со слов местных дилеров, ситуация не изменилась, но равновесие пришлось поддерживать незначительным повышением действующих цен в паре доллар-гривня. Этого же требовало некоторое снижение активности клиентского «приноса».
По итогам дня валютчикам днепровского опта удалось сохранить равновесие покупок и продаж, благодаря которому обороты, заслужив «твердую четверку», повторили показатели предыдущей сессии.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 10:11
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 марта с уровней: доллар – 26,15/26,50 UAH/USD, евро – 32,20/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу понизился на 25,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.
Евро по сравнению с открытием 07 марта по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 07 марта по спросу просел на 30 пунктов, потеряв 50 пунктов по предложению.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,2310, поднявшись до $1,2328 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись до $1,2338 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 10:50
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 12 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,15/26,25 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 5,0 коп., предложение потеряло 8,0-10,0 коп.); евро – 32,25/32,55 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 07 марта февраля спрос просел на 20,0-25,0 коп., предложение потеряло 23,0-28,0 коп.); рубль - 0,455/0,468 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 12 марта в розничном сегменте на моменте наблюдалось низколиквидное равновесие спроса и оферов.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,15/26,25 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 5,0 коп., предложение потеряло 8,0-10,0 коп.); евро – 32,25/32,55 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 07 марта февраля спрос просел на 20,0-25,0 коп., предложение потеряло 23,0-28,0 коп.); рубль - 0,455/0,468 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 12 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки шли в балансе.
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