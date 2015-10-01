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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 220221222223
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:14

Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро не претерпели изменений, оставшись на уровнях открытия: 25,95/26,05 UAH/USD, евро - 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,440/0,460 UAH/RUB. Причин для перемен не было – на рынке равновесие покупок и продаж.
Обороты «ниже среднего».
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:56

Дата: 13 марта 2018 г. 17.55

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 26,12/26,22 UAH/USD (с утра – 25,95/26,05 UAH/USD, к полудню - 25,95/26,05 UAH/USD)
€ – 32,20/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,00/32,25 UAH/EUR, к полудню - 32,00/32,25 UAH/EUR)
RUB – 0,440/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,440/0,460 UAH/RUB, к полудню - 0,440/0,460 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях преобладания клиентского предложения валюты. К полудню ситуация выровнялась в равновесие покупок и продаж, позволив дилерам не менять действующие цены.

Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро не претерпели изменений, оставшись на уровнях открытия: 25,95/26,05 UAH/USD, евро - 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,440/0,460 UAH/RUB. Причин для перемен не было – на рынке равновесие покупок и продаж.
Обороты «ниже среднего».

После обеда на рынке Днепра, со слов местных дилеров, ситуация изменилась – стартовали клиентские покупки, которые, в конечном счете, перекосили рынок в сторону спроса.

Этот «перекос» не повредил обороты, которые немного выросли по сравнению с предыдущей сессией, заслужив «четверку с плюсом» от «неформалов» днепровского опта.
дядя Caша
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  #<1 ... 220221222223
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