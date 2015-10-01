Курси валют у Дніпро

Додано: Сер 14 бер, 2018 17:47

Дата: 14 марта 2018 г. 17.17



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,45/26,60 UAH/USD (с утра – 26,12/26,25 UAH/USD, к полудню - 26,18/26,25 UAH/USD)

€ – 32,70/32,95 UAH/EUR (с утра – 32,30/32,60 UAH/EUR, к полудню - 32,35/32,65 UAH/EUR)

RUB – 0,450/0,465 UAH/RUB (с утра - 0,440/0,460 UAH/RUB, к полудню - 0,440/0,460 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж СКВ, которое до полудня надо было поддерживать ростом цен в ответ на «бычий» тренд рынка «зеленого» безнала.



Около 12.21 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро немного выросли в рамках мероприятий по балансировке рынка и в ответ на рост курса «зеленого» безнала на межбанке: 26,18/26,25 UAH/USD, евро - 32,35/32,65 UAH/EUR, рубль 0,440/0,460 UAH/RUB. Рост цен позволил сохранить на рынке равновесие покупок и продаж.

Обороты «средние».



После обеда на рынке Днепра, со слов местных дилеров, ситуация потребовала более радикального роста действующих цен как в ответ на выросшую «бычью» динамику «зеленого «безнала, так и в рамках мероприятий по выравниванию рынка в баланс спрос/предложение.



Равновесие покупок и продаж к закрытию торгов удалось сохранить ценой заметного роста котировок, а вот обороты немного потеряли, заслужив «твердую четверку», констатировав незначительное снижение показателей предыдущей сессии.

Не исключено, в этом «виноват» ставший более «выразительным» «бычий» тренд рынка наличного доллара.