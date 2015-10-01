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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 13 бер, 2018 12:14
Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро не претерпели изменений, оставшись на уровнях открытия: 25,95/26,05 UAH/USD, евро - 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,440/0,460 UAH/RUB. Причин для перемен не было – на рынке равновесие покупок и продаж.
Обороты «ниже среднего».
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Додано: Вів 13 бер, 2018 17:56
Дата: 13 марта 2018 г. 17.55
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,12/26,22 UAH/USD (с утра – 25,95/26,05 UAH/USD, к полудню - 25,95/26,05 UAH/USD)
€ – 32,20/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,00/32,25 UAH/EUR, к полудню - 32,00/32,25 UAH/EUR)
RUB – 0,440/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,440/0,460 UAH/RUB, к полудню - 0,440/0,460 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях преобладания клиентского предложения валюты. К полудню ситуация выровнялась в равновесие покупок и продаж, позволив дилерам не менять действующие цены.
Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро не претерпели изменений, оставшись на уровнях открытия: 25,95/26,05 UAH/USD, евро - 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,440/0,460 UAH/RUB. Причин для перемен не было – на рынке равновесие покупок и продаж.
Обороты «ниже среднего».
После обеда на рынке Днепра, со слов местных дилеров, ситуация изменилась – стартовали клиентские покупки, которые, в конечном счете, перекосили рынок в сторону спроса.
Этот «перекос» не повредил обороты, которые немного выросли по сравнению с предыдущей сессией, заслужив «четверку с плюсом» от «неформалов» днепровского опта.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 10:01
Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 14 марта с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 32,00/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,445/0,465 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 13 марта по спросу и по предложению вырос на 20,0 коп.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 13 марта по спросу и по предложению потерял по 50 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,2392, опустившись до $1,2388 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав до $1,2386 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 10:54
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 14 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,12/26,25 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 17,0 коп., предложение прибавило 20,0 коп.); евро – 32,30/32,60 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 13 марта февраля спрос вырос на 30,0 коп., предложение прибавило 35,0 коп.); рубль - 0,440/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 14 марта в розничном сегменте на моменте наблюдалось «тихое равновесие» покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,12/26,25 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 17,0 коп., предложение прибавило 20,0 коп.); евро – 32,30/32,60 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 13 марта февраля спрос вырос на 30,0 коп., предложение прибавило 35,0 коп.); рубль - 0,440/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 14 марта в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки были сбалансированы.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 12:28
Около 12.21 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро немного выросли в рамках мероприятий по балансировке рынка и в ответ на рост курса «зеленого» безнала на межбанке: 26,18/26,25 UAH/USD, евро - 32,35/32,65 UAH/EUR, рубль 0,440/0,460 UAH/RUB. Рост цен позволил сохранить на рынке равновесие покупок и продаж.
Обороты «средние».
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Додано: Сер 14 бер, 2018 17:47
Дата: 14 марта 2018 г. 17.17
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,45/26,60 UAH/USD (с утра – 26,12/26,25 UAH/USD, к полудню - 26,18/26,25 UAH/USD)
€ – 32,70/32,95 UAH/EUR (с утра – 32,30/32,60 UAH/EUR, к полудню - 32,35/32,65 UAH/EUR)
RUB – 0,450/0,465 UAH/RUB (с утра - 0,440/0,460 UAH/RUB, к полудню - 0,440/0,460 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж СКВ, которое до полудня надо было поддерживать ростом цен в ответ на «бычий» тренд рынка «зеленого» безнала.
Около 12.21 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро немного выросли в рамках мероприятий по балансировке рынка и в ответ на рост курса «зеленого» безнала на межбанке: 26,18/26,25 UAH/USD, евро - 32,35/32,65 UAH/EUR, рубль 0,440/0,460 UAH/RUB. Рост цен позволил сохранить на рынке равновесие покупок и продаж.
Обороты «средние».
После обеда на рынке Днепра, со слов местных дилеров, ситуация потребовала более радикального роста действующих цен как в ответ на выросшую «бычью» динамику «зеленого «безнала, так и в рамках мероприятий по выравниванию рынка в баланс спрос/предложение.
Равновесие покупок и продаж к закрытию торгов удалось сохранить ценой заметного роста котировок, а вот обороты немного потеряли, заслужив «твердую четверку», констатировав незначительное снижение показателей предыдущей сессии.
Не исключено, в этом «виноват» ставший более «выразительным» «бычий» тренд рынка наличного доллара.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 10:06
Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 15 марта с уровней: доллар – 26,15/26,50 UAH/USD, евро – 32,30/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,455/0,475 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу вырос на 25,0 коп., по предложению прибавил 30,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 14 марта по спросу и по предложению вырос на 30,0 коп.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 14 марта по спросу и по предложению прибавил по 100 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилась до отметки $1,2365, поднявшись до $1,2372 на закрытии азиатской сессии форекса и снова понизившись до $1,2367 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 11:11
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 15 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,50/26,60 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 38,0 коп., предложение прибавило 40,0 коп.); евро – 32,85/33,05 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 14 марта февраля спрос вырос на 55,0 коп., предложение прибавило 45,0 коп.); рубль - 0,450/0,465 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 100 пунктов, предложение поднялось на 50 пунктов).
На открытии торгов 15 марта в розничном сегменте на моменте наблюдалось преобладание спроса.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,50/26,60 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 38,0 коп., предложение прибавило 40,0 коп.); евро – 32,85/33,05 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 14 марта февраля спрос вырос на 55,0 коп., предложение прибавило 45,0 коп.); рубль - 0,450/0,465 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 100 пунктов, предложение поднялось на 50 пунктов).
На старте торгов 15 марта в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки констатировали доминирование спроса.
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