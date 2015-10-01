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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:01

Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 16 марта с уровней: доллар – 26,30/26,60 UAH/USD, евро – 32,30/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.

По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу вырос на 15,0 коп., по предложению прибавил 10,0 коп.

Евро по сравнению с открытием 15 марта по спросу и по предложению не изменился.

Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 15 марта по спросу и по предложению потерял по 50 пунктов.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилась до отметки $1,2305, поднявшись до $1,2318 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись до $1,2322 на открытии торгов в Европе.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:58

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 16 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,43-45/26,53-55 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло столько же); евро – 32,70-75/32,90-95 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 15 марта спрос упал на 10,0-15,0 коп., предложение потеряло столько же); рубль - 0,450/0,465 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 16 марта в розничном сегменте на моменте наблюдалось равновесие спроса и предложение. Обороты «средние».

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,43-45/26,53-55 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло столько же); евро – 32,70-75/32,90-95 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 15 марта спрос упал на 10,0-15,0 коп., предложение потеряло столько же); рубль - 0,450/0,465 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 16 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки констатировали баланс спроса и предложения.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:05

Около 12.02 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро выросли на фоне «бычьего» тренда межбанка - 26,50/26,60 UAH/USD, евро – 32,70/32,95 UAH/EUR, рубль 0,450/0,465 UAH/RUB.
Обороты «средние», равновесие покупок и продаж.
дядя Caша
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