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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:01
Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 16 марта с уровней: доллар – 26,30/26,60 UAH/USD, евро – 32,30/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу вырос на 15,0 коп., по предложению прибавил 10,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 15 марта по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 15 марта по спросу и по предложению потерял по 50 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилась до отметки $1,2305, поднявшись до $1,2318 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись до $1,2322 на открытии торгов в Европе.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:58
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 16 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,43-45/26,53-55 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло столько же); евро – 32,70-75/32,90-95 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 15 марта спрос упал на 10,0-15,0 коп., предложение потеряло столько же); рубль - 0,450/0,465 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 16 марта в розничном сегменте на моменте наблюдалось равновесие спроса и предложение. Обороты «средние».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,43-45/26,53-55 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло столько же); евро – 32,70-75/32,90-95 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 15 марта спрос упал на 10,0-15,0 коп., предложение потеряло столько же); рубль - 0,450/0,465 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 16 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки констатировали баланс спроса и предложения.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:05
Около 12.02 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро выросли на фоне «бычьего» тренда межбанка - 26,50/26,60 UAH/USD, евро – 32,70/32,95 UAH/EUR, рубль 0,450/0,465 UAH/RUB.
Обороты «средние», равновесие покупок и продаж.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:21
Дата: 16 марта 2018 г. 16.17
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,50/26,60 UAH/USD (с утра – 26,43-45/26,53-55 UAH/USD, к полудню - 26,50/26,60 UAH/USD)
€ – 32,75/32,95 UAH/EUR (с утра – 32,70-75/32,90-95 UAH/EUR, к полудню - 32,70/32,95 UAH/EUR)
RUB – 0,450/0,465 UAH/RUB (с утра - 0,450/0,465 UAH/RUB, к полудню - 0,450/0,465 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня. Этот баланс до полудня немного нуждался в поддержке ценами.
Около 12.02 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро выросли на фоне «бычьего» тренда межбанка - 26,50/26,60 UAH/USD, евро – 32,70/32,95 UAH/EUR, рубль 0,450/0,465 UAH/RUB.
Обороты «средние», равновесие покупок и продаж.
После обеда на рынке Днепра, ситуация, со слов местных дилеров, окончательно «вошла в меридиан», не требуя «вмешательства» ценами. Равновесие спроса и предложение сохранилось до самого закрытия рынка, обеспечив ценовую стабильность и «хорошие» итоговые обороты. Заслужившие, как и накануне, «твердую четверку».
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Додано: Пон 19 бер, 2018 10:13
Рынок наличных Днепра утром понедельника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 19 марта с уровней: доллар – 26,30/26,60 UAH/USD, евро – 32,30/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 16 марта по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 16 марта по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилась до отметки $1,2285, опустившись до $1,2264 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись до $1,2272 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 11:12
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 19 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,50/26,60 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 5,0-7,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 32,60/32,90 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 16 марта спрос упал на 10,0-15,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,450/0,465 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 19 марта в розничном сегменте на моменте наблюдалось равновесие спроса и предложение. Обороты «сиротские».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,50/26,60 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 5,0-7,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 32,60/32,90 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 16 марта спрос упал на 10,0-15,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,450/0,465 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 19 марта в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки констатировали баланс спроса и предложения.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 12:22
Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро сузили спред на фоне равновесия спроса и предложения, позволившего это сделать: 26,50-53/26,58-60 UAH/USD, евро – 32,65/32,85 UAH/EUR, рубль 0,450/0,465 UAH/RUB. Обороты «низкие», равновесие покупок и продаж.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 17:42
Дата: 19 марта 2018 г. 17.41
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,45-47/26,55-57 UAH/USD (с утра – 26,50/26,60 UAH/USD, к полудню - 26,50-53/26,58-60 UAH/USD)
€ – 32,65/32,85 UAH/EUR (с утра – 32,60/32,90 UAH/EUR, к полудню - 32,65/32,85 UAH/EUR)
RUB – 0,450/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,450/0,465 UAH/RUB, к полудню - 0,450/0,465 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня. Этот баланс до полудня не нуждался в поддержке ценами.
По мере развития событий, устойчивость равновесия покупок и продаж позволила дилерам Днепра попытаться симметрично сузить спред работавшихся валют.
Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро сузили спред на фоне равновесия спроса и предложения, позволившего это сделать: 26,50-53/26,58-60 UAH/USD, евро – 32,65/32,85 UAH/EUR, рубль 0,450/0,465 UAH/RUB. Обороты «низкие», равновесие покупок и продаж.
После обеда на рынке Днепра стали более активными клиентские предложения валюты, заставляя местных дилеров дисконтировать цены. Этой операцией равновесие покупок и продаж сохранилось, но от потерь в оборотах не уберегло – по итогам дня оптовики поставили себе «тройку», в значительной степени виня в регрессе снежные заносы и транспортные проблемы, парализовавшие заметную часть города.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 09:50
Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 20 марта с уровней: доллар – 26,30/26,60 UAH/USD, евро – 32,30/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 19 марта по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 19 марта по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,2335, поднявшись до $1,2343 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись до $1,2350 на открытии торгов в Европе.
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