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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:09

Около 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро заметно понизились на фоне отсутствия спроса, что сформировало «техническое» преобладание клиентских оферов валюты: 26,30/26,40 UAH/USD, евро – 32,55/32,75 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «невысокие», преобладание «приноса».
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:23

Дата: 20 марта 2018 г. 17.21

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 26,33/26,42 UAH/USD (с утра – 26,35/26,50 UAH/USD, к полудню - 26,30/26,40 UAH/USD)
€ – 32,40/32,65 UAH/EUR (с утра – 32,60/32,85 UAH/EUR, к полудню - 32,55/32,75 UAH/EUR)
RUB – 0,450/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,450/0,460 UAH/RUB, к полудню - 0,450/0,460 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня. Поначалу это равновесие было в большей степени виртуальным, без сделок. В дальнейшем этот баланс нуждался в поддержке ценовым дисконтированием, поскольку клиенты начали реагировать на коррекцию безналичного «американца» на межбанке, активизируя «принос».

Около 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро заметно понизились на фоне отсутствия спроса, что сформировало «техническое» преобладание клиентских оферов валюты: 26,30/26,40 UAH/USD, евро – 32,55/32,75 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «невысокие», незначительное преобладание «приноса».

После обеда на рынке Днепра удалось сбалансировать рынок, стимулировав клиентские покупки «американца». Но «поезд ушел» -дополуденная односторонняя торговля принесла свои плоды – несмотря на итоговый баланс, обороты на наличном рынке Днепра остались на низком уровне, заслужив, как и накануне, «тройку».
дядя Caша
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