Курси валют у Дніпро

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 20 бер, 2018 12:09
Около 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро заметно понизились на фоне отсутствия спроса, что сформировало «техническое» преобладание клиентских оферов валюты: 26,30/26,40 UAH/USD, евро – 32,55/32,75 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «невысокие», преобладание «приноса».
Додано: Вів 20 бер, 2018 17:23
Дата: 20 марта 2018 г. 17.21
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,33/26,42 UAH/USD (с утра – 26,35/26,50 UAH/USD, к полудню - 26,30/26,40 UAH/USD)
€ – 32,40/32,65 UAH/EUR (с утра – 32,60/32,85 UAH/EUR, к полудню - 32,55/32,75 UAH/EUR)
RUB – 0,450/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,450/0,460 UAH/RUB, к полудню - 0,450/0,460 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня. Поначалу это равновесие было в большей степени виртуальным, без сделок. В дальнейшем этот баланс нуждался в поддержке ценовым дисконтированием, поскольку клиенты начали реагировать на коррекцию безналичного «американца» на межбанке, активизируя «принос».
Около 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро заметно понизились на фоне отсутствия спроса, что сформировало «техническое» преобладание клиентских оферов валюты: 26,30/26,40 UAH/USD, евро – 32,55/32,75 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «невысокие», незначительное преобладание «приноса».
После обеда на рынке Днепра удалось сбалансировать рынок, стимулировав клиентские покупки «американца». Но «поезд ушел» -дополуденная односторонняя торговля принесла свои плоды – несмотря на итоговый баланс, обороты на наличном рынке Днепра остались на низком уровне, заслужив, как и накануне, «тройку».
Додано: Сер 21 бер, 2018 10:00
Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 21 марта с уровней: доллар – 26,20/26,50 UAH/USD, евро – 32,15/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 20 марта по спросу понизился на 15,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 20 марта по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,2242, поднявшись до $1,2272 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись до $1,2274 на открытии торгов в Европе.
Додано: Сер 21 бер, 2018 10:35
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 21 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,27/26,37 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 8,0 коп., предложение потеряло 13,0 коп.); евро – 32,35/32,60 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 20 марта спрос и предложение потеряли по 25,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились.
На открытии торгов 21 марта в розничном сегменте очень редкие реальные сделки констатировали преобладание «приноса», отвечая на которое, валютчики более заметно понизили офера в паре доллар-гривня.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,27/26,37 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 8,0 коп., предложение потеряло 13,0 коп.); евро – 32,35/32,60 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 20 марта спрос и предложение потеряли по 25,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились.
На старте торгов 21 марта в оптовом сегменте рынка реальных сделок не было, но телефонный интерес констатировал «виртуальное» преобладание клиентских оферов, на которое наши дилеры реагировали более заметным снижением позиции «предложение».
Додано: Сер 21 бер, 2018 12:15
Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро «размылись», продемонстрировав, тем не менее, некоторое снижение: 26,25-27/26,35-37 UAH/USD, евро – 32,40-45/32,60-65 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «невысокие», баланс спрос/предложение.
Додано: Сер 21 бер, 2018 17:45
Дата: 20 марта 2018 г. 17.44
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,25/26,36 UAH/USD (с утра – 26,27/26,37 UAH/USD, к полудню - 26,25-27/26,35-37 UAH/USD)
€ – 32,45/32,65 UAH/EUR (с утра – 32,35/32,60 UAH/EUR, к полудню - 32,40-45/32,60-65 UAH/EUR)
RUB – 0,450/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,450/0,460 UAH/RUB, к полудню - 0,450/0,460 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня. Поначалу это равновесие было в большей степени виртуальным, без сделок. В дальнейшем этот баланс нуждался в поддержке ценовым дисконтированием, поскольку клиенты начали реагировать на коррекцию безналичного «американца» на межбанке, активизируя «принос».
Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро «размылись», продемонстрировав, тем не менее, некоторое снижение: 26,25-27/26,35-37 UAH/USD, евро – 32,40-45/32,60-65 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «невысокие», баланс спрос/предложение.
После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого не пришлось прибегать к радикальным ценовым ревизиям.
Итоговое равновесие спроса и предложение наконец-то отразилось на оборотах, заслуживших от «неформалов» местного опта «четверку с минусом», констатировав улучшение «посредственных» показателей предыдущей сессии.
Додано: Чет 22 бер, 2018 09:49
Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 22 марта с уровней: доллар – 26,20/26,50 UAH/USD, евро – 32,15/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Евро по сравнению с открытием 21 марта по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 20 марта по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,2342, поднявшись до $1,2365 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись до $1,2377 на открытии торгов в Европе.
Додано: Чет 22 бер, 2018 11:01
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром
22 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,20/26,30 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 7,0 коп.); евро – 32,45/32,75 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 21 марта спрос вырос на 10,0 коп.,; рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 22 марта в розничном сегменте превентивным снижением действующих цен удалось добиться равновесия покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,20/26,30 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 7,0 коп.); евро – 32,45/32,75 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 21 марта спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 15,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 22 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе.
Додано: Чет 22 бер, 2018 12:10
Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро не изменились (евро ограничился сужением спреда): 26,20/26,30 UAH/USD, евро – 32,50/32,70 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «средние», баланс спрос/предложение.
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