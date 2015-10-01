RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Дніпро

Курси валют у Дніпро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 223224225226
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:10

Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 23 марта с уровней: доллар – 26,10/26,40 UAH/USD, евро – 32,20/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.

По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.

Евро по сравнению с открытием 22 марта по спросу вырос на 5,0 коп., прибавив 10,0 коп. по предложению.

Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 22 марта по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,2303, поднявшись до $1,2342 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,2327 на открытии торгов в Европе.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 62589
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3735 раз.
Подякували: 7078 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:02

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 23 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,20/26,28 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 32,40/32,65 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 22 марта спрос просел на 5,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 23 марта в розничном сегменте превентивным снижением действующих цен удалось добиться равновесия покупок и продаж.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,20/26,28 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 32,40/32,65 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 22 марта спрос просел на 5,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 23 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 62589
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3735 раз.
Подякували: 7078 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:24

Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара приподняли более значимые биды, решая возникшую проблему с клиентским «приносом»: 26,22/26,28 UAH/USD, евро – 32,40/32,65 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «средние», баланс спрос/предложение.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 62589
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3735 раз.
Подякували: 7078 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:43

Дата: 23 марта 2018 г. 16.34

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 26,23/26,30 UAH/USD (с утра – 26,20/26,28 UAH/USD, к полудню - 26,22/26,28 UAH/USD)
€ – 32,40/32,65 UAH/EUR (с утра – 32,40/32,65 UAH/EUR, к полудню - 32,40/32,65 UAH/EUR)
RUB – 0,450/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,450/0,460 UAH/RUB, к полудню - 0,450/0,460 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня. Это равновесие было достигнуто изначальным и довольно заметным дисконтированием цен в оферах.

Превентивные меры позволили сохранить баланс спроса и предложения в наличной паре доллар-гривня в Днепре до полудня, когда обозначились проблемы с поступлениями валюты от клиентов.

Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара приподняли более значимые биды, решая возникшую проблему с клиентским «приносом»: 26,22/26,28 UAH/USD, евро – 32,40/32,65 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «средние», баланс спрос/предложение.

После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого пришлось пролонгировать аккуратное повышение действующих цен из-за ставших более активными покупок «американца».

Итоговое равновесие спроса и предложение привело оптовый сегмент к приличной ликвидности, заслужившей как и накануне, «четверку с минусом».
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 62589
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3735 раз.
Подякували: 7078 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 09:14

Рынок наличных Днепра утром понедельника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 марта с уровней: доллар – 26,10/26,40 UAH/USD, евро – 32,20/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.

По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.

Евро по сравнению с открытием 23 марта по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 23 марта по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысился до отметки $1,2365, поднявшись до $1,2368 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного опустившись до $1,2367 на открытии торгов в Европе.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 62589
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3735 раз.
Подякували: 7078 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 223224225226
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют у Харкові 1 ... 191, 192, 193
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:15
1922 131277
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 бер, 2018 09:15
дядя Caша
Курси валют у Хмельницькому
ТупУм » Сер 07 жов, 2015 13:31
4 3812
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 бер, 2018 16:32
Dimastuy10
Курси валют у Запоріжжі 1 ... 170, 171, 172
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:17
1712 114429
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 бер, 2018 16:50
дядя Caша
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54931)
26.03.2018 10:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.