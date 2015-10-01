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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:10
Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 23 марта с уровней: доллар – 26,10/26,40 UAH/USD, евро – 32,20/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 22 марта по спросу вырос на 5,0 коп., прибавив 10,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 22 марта по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,2303, поднявшись до $1,2342 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,2327 на открытии торгов в Европе.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:02
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 23 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,20/26,28 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 32,40/32,65 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 22 марта спрос просел на 5,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 23 марта в розничном сегменте превентивным снижением действующих цен удалось добиться равновесия покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,20/26,28 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 32,40/32,65 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 22 марта спрос просел на 5,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 23 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:24
Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара приподняли более значимые биды, решая возникшую проблему с клиентским «приносом»: 26,22/26,28 UAH/USD, евро – 32,40/32,65 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «средние», баланс спрос/предложение.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:43
Дата: 23 марта 2018 г. 16.34
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,23/26,30 UAH/USD (с утра – 26,20/26,28 UAH/USD, к полудню - 26,22/26,28 UAH/USD)
€ – 32,40/32,65 UAH/EUR (с утра – 32,40/32,65 UAH/EUR, к полудню - 32,40/32,65 UAH/EUR)
RUB – 0,450/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,450/0,460 UAH/RUB, к полудню - 0,450/0,460 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня. Это равновесие было достигнуто изначальным и довольно заметным дисконтированием цен в оферах.
Превентивные меры позволили сохранить баланс спроса и предложения в наличной паре доллар-гривня в Днепре до полудня, когда обозначились проблемы с поступлениями валюты от клиентов.
Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара приподняли более значимые биды, решая возникшую проблему с клиентским «приносом»: 26,22/26,28 UAH/USD, евро – 32,40/32,65 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «средние», баланс спрос/предложение.
После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого пришлось пролонгировать аккуратное повышение действующих цен из-за ставших более активными покупок «американца».
Итоговое равновесие спроса и предложение привело оптовый сегмент к приличной ликвидности, заслужившей как и накануне, «четверку с минусом».
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Додано: Пон 26 бер, 2018 09:14
Рынок наличных Днепра утром понедельника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 марта с уровней: доллар – 26,10/26,40 UAH/USD, евро – 32,20/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 23 марта по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 23 марта по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысился до отметки $1,2365, поднявшись до $1,2368 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного опустившись до $1,2367 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 10:05
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 26 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,20/26,27 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение потеряло 1,0 коп.); евро – 32,50/32,70 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 23 марта спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 26 марта в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,20/26,27 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение потеряло 1,0 коп.); евро – 32,50/32,70 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 23 марта спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 26 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 11:20
Около 12.16 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара понизили обе позиции в рамках выравнивания здешнего рынка в баланс спрос/предложение: 26,18/26,26 UAH/USD, евро – 32,45/32,75 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «средние», баланс спрос/предложение.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 16:32
Дата: 23 марта 2018 г. 17.28
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,20/26,27 UAH/USD (с утра – 26,20/26,27 UAH/USD, к полудню - 26,18/26,26 UAH/USD)
€ – 32,50/32,80 UAH/EUR (с утра – 32,50/32,70 UAH/EUR, к полудню - 32,45/32,65 UAH/EUR)
RUB – 0,450/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,450/0,460 UAH/RUB, к полудню - 0,450/0,460 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня. Это равновесие сохранялось до полудня дисконтированием (вопреки «бычьему» тренду рынка «зеленого» безнала на межбанке) действующих цен.
Около 12.16 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара понизили обе позиции в рамках выравнивания здешнего рынка в баланс спрос/предложение: 26,18/26,26 UAH/USD, евро – 32,45/32,75 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «средние», баланс спрос/предложение.
После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого пришлось приподнимать упавшие к полудню действующие цены.
Итоговое равновесие спроса и предложение привело оптовый сегмент к прогрессу на участке ликвидности, заслужившей «твердую четверку» и улучившей показатели пятницы.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 09:04
Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 27 марта с уровней: доллар – 26,10/26,40 UAH/USD, евро – 32,40/32,90 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 26 марта по спросу и по предложению прибавил по 20,0 коп.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 26 марта по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысился до отметки $1,2448, поднявшись до $1,2453 на закрытии азиатской сессии форекса и снова заметно повысившись до $1,2471 на открытии волатильных торгов в Европе.
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