Курси валют у Дніпро

Додано: Пон 26 бер, 2018 09:14

Рынок наличных Днепра утром понедельника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 марта с уровней: доллар – 26,10/26,40 UAH/USD, евро – 32,20/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с открытием 23 марта по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 23 марта по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысился до отметки $1,2365, поднявшись до $1,2368 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного опустившись до $1,2367 на открытии торгов в Европе.