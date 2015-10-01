Курси валют у Дніпро

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 27 бер, 2018 11:21
Около 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара попытались понизить обе позиции доллара и евро в рамках выравнивания здешнего рынка в баланс спрос/предложение: 26,18-20/26,25-27 UAH/USD, евро – 32,55-60/32,85 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «средние», баланс спрос/предложение.
Додано: Вів 27 бер, 2018 16:52
Дата: 27 марта 2018 г. 17.48
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,20-22/26,28 UAH/USD (с утра – 26,20/26,28 UAH/USD, к полудню - 26,18-20/26,25-27 UAH/USD)
€ – 32,50/32,80 UAH/EUR (с утра – 32,60/32,85 UAH/EUR, к полудню - 32,55-60/32,85 UAH/EUR)
RUB – 0,450/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,450/0,460 UAH/RUB, к полудню - 0,450/0,460 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня. Это равновесие сохранялось до полудня, поддерживаемое незначительным снижением действующих цен.
Около 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара попытались понизить обе позиции доллара и евро в рамках выравнивания здешнего рынка в баланс спрос/предложение: 26,18-20/26,25-27 UAH/USD, евро – 32,55-60/32,85 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «средние», баланс спрос/предложение.
После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого пришлось приподнимать упавшие к полудню действующие цены.
Итоговое равновесие спроса и предложение привело оптовый сегмент к прогрессу на участке ликвидности, заслужившей «твердую четверку» и повторив показатели предыдущей сессии.
Додано: Сер 28 бер, 2018 09:07
Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 28 марта с уровней: доллар – 26,10/26,40 UAH/USD, евро – 32,30/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 27 марта по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 27 марта по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизился до отметки $1,2402, упав до $1,2385 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного повысившись до $1,2394 на открытии торгов в Европе.
Додано: Сер 28 бер, 2018 10:08
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром
28 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,23-25/26,33-35 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 3,0-5,0 коп., предложение прибавило 5,0-7,0 коп.); евро – 32,50-55/32,77-80 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 27 марта спрос просел на 5,0-10,0 коп., предложение упало на 7,0-10,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 28 марта в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж. Цены поднялись из чувства солидарности к некоторым коллегам по бизнесу.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,23-25/26,33-35 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 3,0-5,0 коп., предложение прибавило 5,0-7,0 коп.); евро – 32,50-55/32,77-80 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 27 марта спрос просел на 5,0-10,0 коп., предложение упало на 7,0-10,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 28 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
Додано: Сер 28 бер, 2018 11:33
Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара консолидировались на отметке 26,25/26,35 UAH/USD, евро – 32,55/32,85 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».
Додано: Сер 28 бер, 2018 16:52
Дата: 28 марта 2018 г. 17.43
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,30/26,38 UAH/USD (с утра – 26,23-25/26,33-35 UAH/USD, к полудню - 26,25/26,35 UAH/USD)
€ – 32,55/32,80 UAH/EUR (с утра – 32,50-55/32,77-80 UAH/EUR, к полудню - 32,55/32,85 UAH/EUR)
RUB – 0,450/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,450/0,460 UAH/RUB, к полудню - 0,450/0,460 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне изначально приподнятых цен. Это равновесие сохранялось до полудня, поддерживаемое незначительными ревизиями действующих цен.
Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара консолидировались на отметке 26,25/26,35 UAH/USD, евро – 32,55/32,85 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».
После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого пришлось очень аккуратно приподнимать действующие цены.
Итоговое равновесие спроса и предложение привело оптовый сегмент к прогрессу на участке ликвидности, заслужившей «твердую четверку» и повторив показатели предыдущей сессии.
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