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Курси валют у Дніпро

Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 224225226227
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 11:21

Около 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара попытались понизить обе позиции доллара и евро в рамках выравнивания здешнего рынка в баланс спрос/предложение: 26,18-20/26,25-27 UAH/USD, евро – 32,55-60/32,85 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «средние», баланс спрос/предложение.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 16:52

Дата: 27 марта 2018 г. 17.48

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 26,20-22/26,28 UAH/USD (с утра – 26,20/26,28 UAH/USD, к полудню - 26,18-20/26,25-27 UAH/USD)
€ – 32,50/32,80 UAH/EUR (с утра – 32,60/32,85 UAH/EUR, к полудню - 32,55-60/32,85 UAH/EUR)
RUB – 0,450/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,450/0,460 UAH/RUB, к полудню - 0,450/0,460 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня. Это равновесие сохранялось до полудня, поддерживаемое незначительным снижением действующих цен.

Около 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара попытались понизить обе позиции доллара и евро в рамках выравнивания здешнего рынка в баланс спрос/предложение: 26,18-20/26,25-27 UAH/USD, евро – 32,55-60/32,85 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «средние», баланс спрос/предложение.

После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого пришлось приподнимать упавшие к полудню действующие цены.

Итоговое равновесие спроса и предложение привело оптовый сегмент к прогрессу на участке ликвидности, заслужившей «твердую четверку» и повторив показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 09:07

Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 28 марта с уровней: доллар – 26,10/26,40 UAH/USD, евро – 32,30/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.

По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.

Евро по сравнению с открытием 27 марта по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.

Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 27 марта по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизился до отметки $1,2402, упав до $1,2385 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного повысившись до $1,2394 на открытии торгов в Европе.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:08

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром
28 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,23-25/26,33-35 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 3,0-5,0 коп., предложение прибавило 5,0-7,0 коп.); евро – 32,50-55/32,77-80 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 27 марта спрос просел на 5,0-10,0 коп., предложение упало на 7,0-10,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 28 марта в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж. Цены поднялись из чувства солидарности к некоторым коллегам по бизнесу.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,23-25/26,33-35 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 3,0-5,0 коп., предложение прибавило 5,0-7,0 коп.); евро – 32,50-55/32,77-80 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 27 марта спрос просел на 5,0-10,0 коп., предложение упало на 7,0-10,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 28 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 11:33

Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара консолидировались на отметке 26,25/26,35 UAH/USD, евро – 32,55/32,85 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 16:52

Дата: 28 марта 2018 г. 17.43

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 26,30/26,38 UAH/USD (с утра – 26,23-25/26,33-35 UAH/USD, к полудню - 26,25/26,35 UAH/USD)
€ – 32,55/32,80 UAH/EUR (с утра – 32,50-55/32,77-80 UAH/EUR, к полудню - 32,55/32,85 UAH/EUR)
RUB – 0,450/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,450/0,460 UAH/RUB, к полудню - 0,450/0,460 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне изначально приподнятых цен. Это равновесие сохранялось до полудня, поддерживаемое незначительными ревизиями действующих цен.

Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара консолидировались на отметке 26,25/26,35 UAH/USD, евро – 32,55/32,85 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».

После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого пришлось очень аккуратно приподнимать действующие цены.

Итоговое равновесие спроса и предложение привело оптовый сегмент к прогрессу на участке ликвидности, заслужившей «твердую четверку» и повторив показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:05

Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 29 марта с уровней: доллар – 26,20/26,50 UAH/USD, евро – 32,40/32,90 UAH/EUR, рубль - 0,445/0,465 UAH/RUB.

По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению вырос на 10,0 коп.

Евро по сравнению с открытием 28 марта по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.

Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 28 марта по спросу и по предложению потерял по 50 пунктов.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизился до отметки $1,2308, поднявшись до $1,2334 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного понизившись до $1,2316 на открытии торгов в Европе.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:47

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 29 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,40/26,50 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 15,0-17,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 32,55/32,85 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 28 марта спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 29 марта в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,40/26,50 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 15,0-17,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 32,55/32,85 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 28 марта спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 29 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
дядя Caша
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