Курси валют у Дніпро

|
|
|
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 27 бер, 2018 11:21
Около 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара попытались понизить обе позиции доллара и евро в рамках выравнивания здешнего рынка в баланс спрос/предложение: 26,18-20/26,25-27 UAH/USD, евро – 32,55-60/32,85 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «средние», баланс спрос/предложение.
Додано: Вів 27 бер, 2018 16:52
Дата: 27 марта 2018 г. 17.48
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,20-22/26,28 UAH/USD (с утра – 26,20/26,28 UAH/USD, к полудню - 26,18-20/26,25-27 UAH/USD)
€ – 32,50/32,80 UAH/EUR (с утра – 32,60/32,85 UAH/EUR, к полудню - 32,55-60/32,85 UAH/EUR)
RUB – 0,450/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,450/0,460 UAH/RUB, к полудню - 0,450/0,460 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня. Это равновесие сохранялось до полудня, поддерживаемое незначительным снижением действующих цен.
Около 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара попытались понизить обе позиции доллара и евро в рамках выравнивания здешнего рынка в баланс спрос/предложение: 26,18-20/26,25-27 UAH/USD, евро – 32,55-60/32,85 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «средние», баланс спрос/предложение.
После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого пришлось приподнимать упавшие к полудню действующие цены.
Итоговое равновесие спроса и предложение привело оптовый сегмент к прогрессу на участке ликвидности, заслужившей «твердую четверку» и повторив показатели предыдущей сессии.
Додано: Сер 28 бер, 2018 09:07
Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 28 марта с уровней: доллар – 26,10/26,40 UAH/USD, евро – 32,30/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 27 марта по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 27 марта по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизился до отметки $1,2402, упав до $1,2385 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного повысившись до $1,2394 на открытии торгов в Европе.
Додано: Сер 28 бер, 2018 10:08
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром
28 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,23-25/26,33-35 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 3,0-5,0 коп., предложение прибавило 5,0-7,0 коп.); евро – 32,50-55/32,77-80 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 27 марта спрос просел на 5,0-10,0 коп., предложение упало на 7,0-10,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 28 марта в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж. Цены поднялись из чувства солидарности к некоторым коллегам по бизнесу.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,23-25/26,33-35 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 3,0-5,0 коп., предложение прибавило 5,0-7,0 коп.); евро – 32,50-55/32,77-80 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 27 марта спрос просел на 5,0-10,0 коп., предложение упало на 7,0-10,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 28 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
Додано: Сер 28 бер, 2018 11:33
Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара консолидировались на отметке 26,25/26,35 UAH/USD, евро – 32,55/32,85 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».
Додано: Сер 28 бер, 2018 16:52
Дата: 28 марта 2018 г. 17.43
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,30/26,38 UAH/USD (с утра – 26,23-25/26,33-35 UAH/USD, к полудню - 26,25/26,35 UAH/USD)
€ – 32,55/32,80 UAH/EUR (с утра – 32,50-55/32,77-80 UAH/EUR, к полудню - 32,55/32,85 UAH/EUR)
RUB – 0,450/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,450/0,460 UAH/RUB, к полудню - 0,450/0,460 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне изначально приподнятых цен. Это равновесие сохранялось до полудня, поддерживаемое незначительными ревизиями действующих цен.
Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара консолидировались на отметке 26,25/26,35 UAH/USD, евро – 32,55/32,85 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».
После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого пришлось очень аккуратно приподнимать действующие цены.
Итоговое равновесие спроса и предложение привело оптовый сегмент к прогрессу на участке ликвидности, заслужившей «твердую четверку» и повторив показатели предыдущей сессии.
Додано: Чет 29 бер, 2018 09:05
Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 29 марта с уровней: доллар – 26,20/26,50 UAH/USD, евро – 32,40/32,90 UAH/EUR, рубль - 0,445/0,465 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению вырос на 10,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 28 марта по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 28 марта по спросу и по предложению потерял по 50 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизился до отметки $1,2308, поднявшись до $1,2334 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного понизившись до $1,2316 на открытии торгов в Европе.
Додано: Чет 29 бер, 2018 09:47
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 29 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,40/26,50 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 15,0-17,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 32,55/32,85 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 28 марта спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 29 марта в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,40/26,50 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 15,0-17,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 32,55/32,85 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 28 марта спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 29 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
Додано: Чет 29 бер, 2018 11:18
Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют остались на уровнях открытия: 26,40/26,50 UAH/USD, евро – 32,55/32,85 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние». Это удержало действующие на полдень цены от перемен.
Додано: Чет 29 бер, 2018 16:51
Дата: 29 марта 2018 г. 17.45
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,30/26,37 UAH/USD (с утра – 26,40/26,50 UAH/USD, к полудню - 26,40/26,50 UAH/USD)
€ – 32,45/32,75 UAH/EUR (с утра – 32,55/32,85 UAH/EUR, к полудню - 32,55/32,85 UAH/EUR)
RUB – 0,450/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,450/0,460 UAH/RUB, к полудню - 0,450/0,460 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне изначально приподнятых цен. Это равновесие сохранялось до полудня, не требуя поддержки ценовыми ревизиями.
Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют остались на уровнях открытия: 26,40/26,50 UAH/USD, евро – 32,55/32,85 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние». Это удержало действующие на полдень цены от перемен.
После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого пришлось очень аккуратно дисконтировать действующие цены сообразно «медвежьему» тренду на валютном межбанке, на который
ориентировались клиенты наличного рынка. приподнимать действующие цены.
Итоговое равновесие спроса и предложение позволило сохранить обороты на хорошем уровне, аккурат, на «твердую четверку». Как и накануне.
реклама
|