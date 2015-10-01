Курси валют у Дніпро

Додано: Сер 28 бер, 2018 09:07

Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 28 марта с уровней: доллар – 26,10/26,40 UAH/USD, евро – 32,30/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с открытием 27 марта по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 27 марта по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизился до отметки $1,2402, упав до $1,2385 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного повысившись до $1,2394 на открытии торгов в Европе.