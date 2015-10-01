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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:09
Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 30 марта с уровней: доллар – 26,15/26,45 UAH/USD, евро – 32,20/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,448/0,470 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 29 марта по спросу понизился на 20,0 коп., упав на 30,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 29 марта по спросу вырос на 30 пунктов, по предложению прибавил 50 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизился до отметки $1,2300, поднявшись до $1,2316 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного повысившись до $1,2318 на открытии торгов в Европе.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:05
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром
30 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,15-17/26,28-30 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 23,0-25,0 коп., предложение потеряло 20,0-22,0 коп.); евро – 32,30/32,60 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 29 марта спрос и предложение потеряли 25,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 30 марта в розничном сегменте наблюдалось низколиквидное равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,15-17/26,28-30 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 23,0-25,0 коп., предложение потеряло 20,0-22,0 коп.); евро – 32,30/32,60 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 29 марта спрос и предложение потеряли 25,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 30 марта в оптовом сегменте рынка единичные реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:24
Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют заметно понизились: 26,15/26,25 UAH/USD, евро – 32,30/32,55 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:34
Дата: 30 марта 2018 г. 16.31
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,15/26,25 UAH/USD (с утра – 26,15-17/26,28-30 UAH/USD, к полудню - 26,15/26,25 UAH/USD)
€ – 32,30/32,60 UAH/EUR (с утра – 32,45/32,65 UAH/EUR, к полудню - 32,30/32,55 UAH/EUR)
RUB – 0,450/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,450/0,460 UAH/RUB, к полудню - 0,450/0,460 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Это равновесие сохранялось до полудня, требуя ощутимой поддержки снижениями действующей цены.
Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют заметно понизились: 26,15/26,25 UAH/USD, евро – 32,30/32,55 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».
После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого уже не пришлось прибегать к ценовым ревизиям.
Итоговое равновесие спроса и предложение позволило сохранить обороты на хорошем уровне, аккурат, на «твердую четверку». Как и накануне.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 09:02
Рынок наличных Днепра утром понедельника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 апреля с уровней: доллар – 26,05/26,35 UAH/USD, евро – 32,00/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,445/0,470 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 30 марта по спросу понизился на 20,0 коп., упав на 10,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 30 марта по спросу упал на 30 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысился до отметки $1,2320, опустившись до $1,2312 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного повысившись до $1,2319 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 09:56
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 02 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,08-10/26,16-18 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 10,0-12,0 коп.); евро – 32,20/32,48 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 30 марта спрос понизился на 10,0 коп., предложение потеряло 12,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 02 апреля в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,08-10/26,16-18 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 10,0-12,0 коп.); евро – 32,20/32,48 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 30 марта спрос понизился на 10,0 коп., предложение потеряло 12,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 02 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
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