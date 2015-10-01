Курси валют у Дніпро

Додано: Пон 02 кві, 2018 09:02

Рынок наличных Днепра утром понедельника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 апреля с уровней: доллар – 26,05/26,35 UAH/USD, евро – 32,00/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,445/0,470 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 30 марта по спросу понизился на 20,0 коп., упав на 10,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 30 марта по спросу упал на 30 пунктов, по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысился до отметки $1,2320, опустившись до $1,2312 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного повысившись до $1,2319 на открытии торгов в Европе.