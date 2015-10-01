Курси валют у Дніпро

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 03 кві, 2018 11:11
Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют заметно выросли: 26,20/26,30 UAH/USD, евро – 32,35/32,55 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».
Додано: Вів 03 кві, 2018 16:48
Дата: 03 апреля 2018 г. 17.45
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,05/26,15 UAH/USD (с утра – 26,12/26,22 UAH/USD, к обеду - 26,20/26,30 UAH/USD)
€ – 32,15/32,45 UAH/EUR (с утра – 32,20/32,50 UAH/EUR, к обеду - 32,35/32,55 UAH/EUR)
RUB – 0,445/0,455 UAH/RUB (с утра - 0,450/0,460 UAH/RUB, к обеду - 0,450/0,460 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Это равновесие сохранялось до полудня, требуя ощутимой поддержки повышениями действующей цены. Рост был необходим из-за «бычьего» тренда рынка доллара на межбанке, оказавший влияние на настроения клиентов «налички».
Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют заметно выросли: 26,20/26,30 UAH/USD, евро – 32,35/32,55 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».
После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого пришлось снова прибегнуть к ценовому дисконтированию из-за перемен в настроениях клиентов и нехватке гривни.
Итоговое равновесие спроса и предложение позволило сохранить обороты в оптовом сегменте рынка Днепра на «хорошем» уровне, констатировав их рост, аккурат, на «твердую четверку», лучше, чем в понедельник.
Додано: Сер 04 кві, 2018 08:57
Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 04 апреля с уровней: доллар – 26,05/26,35 UAH/USD, евро – 31,90/32,35 UAH/EUR, рубль - 0,445/0,470 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 03 апреля по спросу и по оферам не претерпел изменений.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 03 апреля по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,2272, упав до $1,2266 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного поднявшись до $1,2271 на открытии торгов в Европе.
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