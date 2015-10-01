Курси валют у Дніпро

Додано: Сер 04 кві, 2018 08:57

Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 04 апреля с уровней: доллар – 26,05/26,35 UAH/USD, евро – 31,90/32,35 UAH/EUR, рубль - 0,445/0,470 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с открытием 03 апреля по спросу и по оферам не претерпел изменений.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 03 апреля по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,2272, упав до $1,2266 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного поднявшись до $1,2271 на открытии торгов в Европе.