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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:52

Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 06 апреля с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 31,80/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,440/0,460 UAH/RUB.

По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.

Евро по сравнению с открытием 05 апреля по спросу и по предложению не изменился.

Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 05 апреля по обеим позициям не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,2237, упав до $1,2230 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного поднявшись до $1,2235 на открытии торгов в Европе.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:50

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 06 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,98/26,08 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос повысился на 1,0 коп., предложение не изменилось); евро – 31,90/32,20 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 05 апреля спрос понизился на 10,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,443/0,452 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 20 пунктов, предложение стало ниже на 30 пунктов).

На открытии торгов 06 апреля в розничном сегменте наблюдалось зыбкое равновесие покупок и продаж.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,98/26,08 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос повысился на 1,0 коп., предложение не изменилось); евро – 31,90/32,20 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 05 апреля спрос понизился на 10,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,443/0,452 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 20 пунктов, предложение стало ниже на 30 пунктов).

На старте торгов 06 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:27

Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно изменились (26,00/26,08 UAH/USD, евро – 32,95/32,15 UAH/EUR, рубль 0,443/0,452 UAH/RUB), сопровождаясь равновесной торговлей и «средних» оборотов.
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