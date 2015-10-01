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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:52
Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 06 апреля с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 31,80/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,440/0,460 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 05 апреля по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 05 апреля по обеим позициям не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,2237, упав до $1,2230 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного поднявшись до $1,2235 на открытии торгов в Европе.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:50
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 06 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,98/26,08 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос повысился на 1,0 коп., предложение не изменилось); евро – 31,90/32,20 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 05 апреля спрос понизился на 10,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,443/0,452 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 20 пунктов, предложение стало ниже на 30 пунктов).
На открытии торгов 06 апреля в розничном сегменте наблюдалось зыбкое равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,98/26,08 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос повысился на 1,0 коп., предложение не изменилось); евро – 31,90/32,20 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 05 апреля спрос понизился на 10,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,443/0,452 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 20 пунктов, предложение стало ниже на 30 пунктов).
На старте торгов 06 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:27
Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно изменились (26,00/26,08 UAH/USD, евро – 31,95/32,15 UAH/EUR, рубль 0,443/0,452 UAH/RUB), сопровождаясь равновесной торговлей и «средних» оборотов.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:44
Дата: 06 апреля 2018 г. 16.42
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 25,97/26,08 UAH/USD (с утра – 25,98/26,08 UAH/USD, к обеду - 26,00/26,07 UAH/USD)
€ – 31,95/32,20 UAH/EUR (с утра – 31,90/32,20 UAH/EUR, к обеду - 31,95/32,15 UAH/EUR)
RUB – 0,443/0,452 UAH/RUB (с утра - 0,443/0,452 UAH/RUB, к обеду - 0,443/0,452 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Это равновесие сохранялось до полудня, требуя незначительной поддержки повышением цен позиции «спрос» для стимулирования «приноса».
Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно изменились (26,00/26,08 UAH/USD, евро – 32,95/32,15 UAH/EUR, рубль 0,443/0,452 UAH/RUB), сопровождаясь равновесной торговлей и «средних» оборотов.
После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность спроса и оферов, причем этому не помешал «мягкий» переход цен в «праздничный» режим (некоторое снижение бидов и повышение оферов).
Итоговое равновесие спроса и предложение позволило сохранить обороты в оптовом сегменте рынка Днепра на «хорошем» уровне, заслужив «твердую четверку», и повторив показатели предыдущей сессии.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 08:51
Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 10 апреля с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 31,80/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,380/0,460 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Евро по сравнению с открытием 06 апреля по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 06 апреля по спросу упал на 600 пунктов, по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,2300, упав до $1,2304 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного поднявшись до $1,2318 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 10:08
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 10 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,00/26,10 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 2,0 коп.); евро – 32,05/32,30 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 06 апреля спрос повысился на 15,0 коп., предложение прибавило 10,0 коп.); рубль - 0,410/0,440 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 420 пунктов, предложение стало ниже на 120 пунктов).
На открытии торгов 10 апреля в розничном сегменте наблюдалось низколиквидное равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,00/26,10 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 2,0 коп.); евро – 32,05/32,30 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 06 апреля спрос повысился на 15,0 коп., предложение прибавило 10,0 коп.); рубль - 0,410/0,440 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 420 пунктов, предложение стало ниже на 120 пунктов).
На старте торгов 10 апреля в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 11:22
Около 12.21 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно изменились (26,00-02/26,08 UAH/USD, евро – 32,10/32,33 UAH/EUR, рубль 0,410/0,440 UAH/RUB), сопровождаясь равновесной торговлей и «средних» оборотов.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 16:59
Дата: 10 апреля 2018 г. 17.42
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 25,98/26,06 UAH/USD (с утра – 26,00/26,10 UAH/USD, к обеду - 26,00-02/26,08 UAH/USD)
€ – 32,15/32,35 UAH/EUR (с утра – 32,05/32,20 UAH/EUR, к обеду - 32,10/32,33 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,440 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,440 UAH/RUB, к обеду - 0,410/0,440 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Это равновесие сохранялось до полудня, требуя незначительной поддержки повышением цен позиции «спрос» для стимулирования «приноса».
Около 12.21 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно изменились (26,00-02/26,08 UAH/USD, евро – 32,10/32,33 UAH/EUR, рубль 0,410/0,440 UAH/RUB), сопровождаясь равновесной торговлей и «средних» оборотов.
После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность спроса и оферов, хотя это равновесие не спасло обороты от некоторых потерь.
Ликвидность вторничной сессии в оптовом сегменте рынка Днепра, заслужив «четверку с минусом», немного ухудшила показатели предыдущей сессии.
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