Курси валют у Дніпро

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 11 кві, 2018 11:20
Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно изменились, ограничившись сжатием маржи (25,95/26,038 UAH/USD, евро – 32,05/32,33 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB), сопровождаясь равновесной торговлей и «средних» оборотов.
Додано: Сер 11 кві, 2018 16:18
Дата: 11 апреля 2018 г. 17.16
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,00/26,10 UAH/USD (с утра – 25,95/26,05 UAH/USD, к обеду - 25,95/26,03 UAH/USD)
€ – 32,10/32,40 UAH/EUR (с утра – 32,05/32,35 UAH/EUR, к обеду - 32,05/32,33 UAH/EUR)
RUB – 0,395/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,430 UAH/RUB, к обеду - 0,400/0,430 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Это равновесие сохранялось до полудня, не требуя ценовой поддержки и дав возможность дилерам инициировать сужение спреда.
Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно изменились, ограничившись сжатием маржи (25,95/26,038 UAH/USD, евро – 32,05/32,33 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB), сопровождаясь равновесной торговлей и «средних» оборотов.
После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность спроса и оферов, хотя это равновесие не привело обороты к прогрессу.
Ликвидность сессии 11 апреля в оптовом сегменте рынка Днепра, заслужив «четверку с минусом», повторила показатели предыдущей сессии.
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