Курси валют у Дніпро

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 11 кві, 2018 11:20
Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно изменились, ограничившись сжатием маржи (25,95/26,038 UAH/USD, евро – 32,05/32,33 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB), сопровождаясь равновесной торговлей и «средних» оборотов.
Додано: Сер 11 кві, 2018 16:18
Дата: 11 апреля 2018 г. 17.16
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,00/26,10 UAH/USD (с утра – 25,95/26,05 UAH/USD, к обеду - 25,95/26,03 UAH/USD)
€ – 32,10/32,40 UAH/EUR (с утра – 32,05/32,35 UAH/EUR, к обеду - 32,05/32,33 UAH/EUR)
RUB – 0,395/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,430 UAH/RUB, к обеду - 0,400/0,430 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Это равновесие сохранялось до полудня, не требуя ценовой поддержки и дав возможность дилерам инициировать сужение спреда.
Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно изменились, ограничившись сжатием маржи (25,95/26,038 UAH/USD, евро – 32,05/32,33 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB), сопровождаясь равновесной торговлей и «средних» оборотов.
После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность спроса и оферов, хотя это равновесие не привело обороты к прогрессу.
Ликвидность сессии 11 апреля в оптовом сегменте рынка Днепра, заслужив «четверку с минусом», повторила показатели предыдущей сессии.
Додано: Чет 12 кві, 2018 08:53
Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 апреля с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 31,90/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,380/0,460 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 11 апреля по спросу и по предложению вырос на 10,0 коп.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 11 апреля по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,2366, не тронувшись с этой отметки на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного поднявшись до $1,2372 на открытии торгов в Европе.
Додано: Чет 12 кві, 2018 09:56
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 12 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,02-04/26,10-12 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 7,0-9,0 коп., предложение прибавило 5,0-7,0 коп.); евро – 32,15-20/32,40 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 11 апреля спрос вырос на 10,0-15,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 12 апреля в розничном сегменте наблюдалось низколиквидное равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,02-04/26,10-12 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 7,0-9,0 коп., предложение прибавило 5,0-7,0 коп.); евро – 32,15-20/32,40 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 11 апреля спрос вырос на 10,0-15,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 12 апреля в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
Додано: Чет 12 кві, 2018 10:19
К 11.16, не без участия коррекции цен безналичного доллара на межбанке, котировки работавшихся валют на наличном рынке Днепра тоже понизились: 26,00/26,08 UAH/USD, евро - 32,20/32,40 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB.
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