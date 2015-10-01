Курси валют у Дніпро

Додано: Чет 12 кві, 2018 08:53

Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 апреля с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 31,90/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,380/0,460 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 11 апреля по спросу и по предложению вырос на 10,0 коп.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 11 апреля по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,2366, не тронувшись с этой отметки на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного поднявшись до $1,2372 на открытии торгов в Европе.