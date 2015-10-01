Курси валют у Дніпро

Дата: 13 апреля 2018 г. 16.35
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,08/26,15 UAH/USD (с утра – 26,10/26,20 UAH/USD, к полудню - 26,10-13/26,20-22 UAH/USD)
€ – 32,20/32,40 UAH/EUR (с утра – 32,25/32,45 UAH/EUR, к полудню - 32,30/32,50 UAH/EUR)
RUB – 0,400/0,430 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,430 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,430 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Это равновесие сохранялось до полудня, немного нуждаясь в ценовой поддержке посредством роста котировок.
Около 12.16 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют «размылись» - 26,10-13/26,20-22 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и «средних» оборотов. Более гибким подходом нашим дилерам удалось сберечь баланс спроса и предложения.
После обеда на рынке Днепра активизировался клиентский «принос», который, в конечном счете, «перекосил» рынок в сторону предложения.
Кроме того, эти офера спровоцировали заметное обострение гривнедефицита.
Итоговый «перекос» и нехватка гривневого инструмента стали главными причинами снижения итоговой ликвидности, заслужившей в оптовом сегменте «четверку с тремя минусами», что хуже показателей предыдущей сессии.