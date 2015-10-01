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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:37

Дата: 13 апреля 2018 г. 16.35

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 26,08/26,15 UAH/USD (с утра – 26,10/26,20 UAH/USD, к полудню - 26,10-13/26,20-22 UAH/USD)
€ – 32,20/32,40 UAH/EUR (с утра – 32,25/32,45 UAH/EUR, к полудню - 32,30/32,50 UAH/EUR)
RUB – 0,400/0,430 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,430 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,430 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Это равновесие сохранялось до полудня, немного нуждаясь в ценовой поддержке посредством роста котировок.

Около 12.16 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют «размылись» - 26,10-13/26,20-22 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и «средних» оборотов. Более гибким подходом нашим дилерам удалось сберечь баланс спроса и предложения.

После обеда на рынке Днепра активизировался клиентский «принос», который, в конечном счете, «перекосил» рынок в сторону предложения.
Кроме того, эти офера спровоцировали заметное обострение гривнедефицита.

Итоговый «перекос» и нехватка гривневого инструмента стали главными причинами снижения итоговой ликвидности, заслужившей в оптовом сегменте «четверку с тремя минусами», что хуже показателей предыдущей сессии.
дядя Caша
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