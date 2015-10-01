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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:37

Дата: 13 апреля 2018 г. 16.35

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 26,08/26,15 UAH/USD (с утра – 26,10/26,20 UAH/USD, к полудню - 26,10-13/26,20-22 UAH/USD)
€ – 32,20/32,40 UAH/EUR (с утра – 32,25/32,45 UAH/EUR, к полудню - 32,30/32,50 UAH/EUR)
RUB – 0,400/0,430 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,430 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,430 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Это равновесие сохранялось до полудня, немного нуждаясь в ценовой поддержке посредством роста котировок.

Около 12.16 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют «размылись» - 26,10-13/26,20-22 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и «средних» оборотов. Более гибким подходом нашим дилерам удалось сберечь баланс спроса и предложения.

После обеда на рынке Днепра активизировался клиентский «принос», который, в конечном счете, «перекосил» рынок в сторону предложения.
Кроме того, эти офера спровоцировали заметное обострение гривнедефицита.

Итоговый «перекос» и нехватка гривневого инструмента стали главными причинами снижения итоговой ликвидности, заслужившей в оптовом сегменте «четверку с тремя минусами», что хуже показателей предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 09:03

Рынок наличных Днепра утром понедельника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 16 апреля с уровней: доллар – 25,95/26,25 UAH/USD, евро – 32,95/32,45 UAH/EUR, рубль - 0,403/0,447 UAH/RUB.

По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.

Евро по сравнению с открытием 13 апреля по спросу и по предложению стал ниже на 5,0 коп.

Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 13 апреля по спросу вырос на 103 пункта, потеряв 30 пунктов по предложению.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,2335, поднявшись к 1,2336 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного приподнявшись до $1,2337 на открытии торгов в Европе.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 09:58

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром16 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,10/26,20 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.); евро – 32,15/32,35 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 13 апреля и офера упали на 10,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 16 апреля в розничном сегменте наблюдалось зыбное и низколиквидное равновесие покупок и продаж.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,10/26,20 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.); евро – 32,15/32,35 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 13 апреля и офера упали на 10,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 16 апреля в оптовом сегменте рынка очень редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 11:26

Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют «размылись» - 26,00-03/26,10-12 UAH/USD, евро – 32,20-23/32,40-42 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на уровне «ниже среднего». Вовремя проведенным снижением цен нашим дилерам удалось сберечь баланс спроса и предложения.
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