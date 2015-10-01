Курси валют у Дніпро

Додано: Пон 16 кві, 2018 09:03

Рынок наличных Днепра утром понедельника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 16 апреля с уровней: доллар – 25,95/26,25 UAH/USD, евро – 31,95/32,45 UAH/EUR, рубль - 0,403/0,447 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 13 апреля по спросу и по предложению стал ниже на 5,0 коп.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 13 апреля по спросу вырос на 103 пункта, потеряв 30 пунктов по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,2335, поднявшись к 1,2336 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного приподнявшись до $1,2337 на открытии торгов в Европе.