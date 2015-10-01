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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:05

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 18 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,08-10/26,15-16 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос повысился на 6,0-10,0 коп., предложение прибавило 5,0-8,0 коп.); евро – 32,30/32,50 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 17 апреля спрос вырос на 5,0 коп., офера потеряли 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 18 апреля в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,08-10/26,15-16 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос повысился на 6,0-10,0 коп., предложение прибавило 5,0-8,0 коп.); евро – 32,30/32,50 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 17 апреля спрос вырос на 5,0 коп., офера потеряли 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 18 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
дядя Caша
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